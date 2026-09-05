Athletic vs Atletico Madril (3-0)
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Oihan Sancet: “Partida ikaragarria egin dugu"

Iragarkia
Oihan Sancet Athletic
18:00 - 20:00
Oihan Sancet, Athleticeko jokalaria. Irudia: EITB.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athleticek 3-0 irabazi dio Atletico Madril taldeari San Mamesen, EA Sports Ligako 4. jardunaldiko partidan. Nico Williams, Robert Navarro eta Oihan Sancet izan dira golegileak. 

Athleticek garaipen handia lortu du San Mamesen, Atletico menderatuta (3-0)
Athletic Club San Mames EA Sports Liga Oihan Sancet

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