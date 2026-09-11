Athletic vs Elx
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Edin Terzic: “Elx talde ausarta da eta guk ere joko ausarta egin beharko dugu"

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Edin Terzic Athleticeko entrenatzailea
18:00 - 20:00
Edin Terzic, Athleticeko entrenatzailea. Irudia: EITB.
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Azken eguneratzea

Bilbotarrek  Elx hartuko dute larunbatean San Mamesen, EA Sports Ligako 5. jardunaldian. Hirugarren garaipena jarraian lortzea da Terzicen taldearen helburua. 

Athletic Club Edin Terzić San Mames EA Sports Liga

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