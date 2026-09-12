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Athleticek puntu bat berreskuratu du Elxen aurka (1-1)

Buonanottek penaltiz aurreratu du talde andaluziarra, baina Chustek bere atean sartutako gol batek markagailua berdindu du euskal taldeari puntu bat emateko.

BILBAO, 12/09/2026.- El delantero del Athletic Club Nico Williams (d) durante el encuentro correspondiente a LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Elche en el estadio de San Mamés de Bilbao, este sábado. EFE/ Luis Tejido
Nico Elxen aurkako partidan. Argazkia: EFE
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Azken eguneratzea

Athleticek bana egin du Elxen aurka larunbat honetan San Mamesen jokatu den EA Sports Ligako bosgarren jardunaldiko partidan. Buonanottek penaltiz aurreratu du talde andaluziarra, baina Chustek bere atean sartutako gol batek markagailua berdindu du euskal taldeari puntu bat emateko.

Etxekoek baloiaren jabetza monopolizatu dute eta sei minutura lehen abisua eman dute Sanceten erdiraketa bikain batean, Iñaki gutxigatik iritsi ez dena.

Zurigorriek pazientziaz jokatu dute, Ruiz de Galarretak eta Sancetek gidatuta, eta Nicok parte hartze handia izan du ezker hegalean, nahiz eta lehen ordu erdian punteria eta erritmoa falta izan zaien.

Navarro, 37. minutuan, gutxigatik ez da iritsi Iñakiren erdiraketa batera; minutu bat geroago, Yurik baloia sare hegalera jaurti du, jokaldi on baten ondoren, eta 40. minutuan Navarrok aurrea hartu du berriro, Iñakiren beste pase bat aprobetxatzeko, baina langara joan zaio.

Atsedenaldiaren ostean, ustekabeko gidoi aldaketa iritsi da. Bigarren zatiko bi minutu eskas igaro direnean, etxekoen defentsako desoreka batek Elxen lehen erasoarekin amaitu du. Aresok Valerari area barruan egindako falta Buonanottek sarutako penalti batekin zigortu da (0-1).

Nicok eta Sancetek protagonismoa galdu dute, eta, batez ere, presak Athletic oztopatu du. 79. minutuan, indar handirik gabeko Berenguerren erdiraketa batean, Iñaki Williamsek, Chustekin izandako borrokan, baloia ukitu eta 1-1ekoa sinatu du.

Azken txanpan, zaleek bultzatuta, zurigorriak aurkariaren area gainean murgildu dira, baina futbola baino emozio gehiagorekin.

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