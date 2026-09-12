20. etapa
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Mikel Landak ‘landismoa’ berpiztu du Alguacil mendatean

Murgiako txirrindulariak 2026ko Espainiako Vueltako 20. eta azken-aurreko etapa irabazi du larunbat honetan, Calahorra eta Collado del Alguacil artean 186,8 kilometroko ibilbidea izan duena.

LA CALAHORRA (GRANADA) 12/09/2026.- El ganador de la etapa Mikel Landa durante la 20ª etapa de la Vuelta ciclista España entre La Calahorra y Collado del Alguacil (Granada) de 187 kilómetros este sábado. EFE/ Javier Lizón

Mikel Landa. Argazkia: EFE

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Azken eguneratzea

Mikel Landak bere maila erakutsi du berriro mendiko etapa gogor batean. Soudal Quick-Step taldeko txirrindulari arabarrak irabazi du larunbat honetan 2026ko Espainiako Itzuliko 20. eta azken-aurreko etapa, edizio honetako etapa nagusia, Calahorra eta Collado del Alguacil artean 186,8 kilometroko ibilbidea izan duena.

Iragarkia
18:00 - 20:00

Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) eta Ivo Oliveira (UAE Emirates-XRG) izan dira lehen ihesaldiko protagonistak, eta, ondoren, Uno-X Mobility taldearen lanak tropela hautsi eta ihesaldia indartu du.

Kilometroak egin ahala, sailkapen nagusiko borroka gogortu egin da. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) berriro saiatu da El Purche mendateko aldapetan aldea murrizten eta podiumera igotzeko aukerak bizirik mantentzen. Atzetik, Decathlonek Felix Gallen hirugarren postua defendatu du, eta Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) lasterketa mugitzen saiatu da, Enric Mas eta Primoz Roglic adi egotera behartuz.

Orduan, Mikel Landak ihesalditik bizirik atera diren txirrindulariak harrapatu ditu, eta, kilometroak egin ahala, ihesaldiko gizonik indartsuena bihurtu da. 

Pau Miquel, Finn Fisher-Black, Oscar Chamberlain, Ivo Oliveira, Wout van Aert eta Uno-X Mobility taldeko hainbat kide izan dira harekin batera.

Azken 50 kilometroetan, El Duque mendatea zerumugan zutela, Landak erasoa jo du. Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) belgikarrak erasoaldiaren zati batean lagundu dio, baina arabarrak erritmoa gogortzen jarraitu du.

Collado del Alguacil mendateko azken igoeran, Landak behin betiko erasoa jo du, eta Tobias Johannessenek ere ezin izan dio haren gurpilari eutsi. Mikel Landak lehen postuan zeharkatu du helmuga, bakarrik, eta 2026ko Vueltako 20. etapa irabazi du horrela. Garaipen bikaina izan da arabarrarentzat, eta berriro erakutsi du mendiko etapa gogorretan maila handiko txirrindularia dela.

Enric Masek (Movistar Team), bere aldetik, lidergoa defendatu behar izan du jardunaldi gogor honetan.

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Espainiako Vuelta Mikel Landa Meana

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