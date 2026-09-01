Unai Vencedorrek Athleticekin zuen kontratua eten eta Burgosen jokatuko du
Errekaldeko erdilariak amaiera eman dio Athleticeko etapari, 82 partida ofizial jokatuta eta Superkopa bat irabazita.
Unai Vencedorrek akordioa lortu du Athletic Clubekin 2027ko ekainaren 30era arte bi aldeak lotzen zituen kontratua bertan behera uzteko eta Hypermotion Ligako Burgos taldearekin fitxatzeko, bi klubek baieztatu dutenez.
Horrenbestez, Errekaldeko erdilariak eta Bilboko taldeak euren bideak banandu dituzte, hainbat denboraldiren ondoren. 25 urteko jokalariak 82 partida ofizial jokatu ditu talde zuri-gorrian, baita Superkopako titulua irabazi ere.
Santutxu FC taldetik heldu ostean Lezaman hazi eta Baskoniatik igaro gabe iritsi zen Bilbao Athleticera. 2019/20 denboraldian egin zuen debuta lehen taldearekin, Gaizka Garitanoren agindupean. Marcelino Garcia Toralekin titular gisa jokatu zuen Bartzelonaren aurkako Superkopako finalean.
Azken denboraldietan, Bilbotik urrun jarraitu du, hiru denboraldiz jarraian, utzita. Hala nola Eibarren, Santanderko Racingen eta Levanten.
Klubean egindako ibilbidean izandako "konpromisoagatik eta dedikazioagatik" eskerrak eman dizkio Athleticek, eta etorkizun pertsonal zein profesionalean "zorterik onena" opa dio.
Burgosen arituko da
Behin Athleticekin zuen kontratua etenda, Burgosek jokalariaren fitxaketa ofizializatu du. Zabaldutako oharrean jasotzen denez, jokalaria bertan arituko da 2026-2027 denboraldian, kontratua urtebetez luzatzeko aukerarekin.
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Iñaki Williamsek eta Unai Simonek klubarekin duten arazoaz hitz egin dute
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Iñaki Williams: “Hau da jarraitu beharreko bidea"
Athletic Clubeko jokalariak Celtaren aurkako garaipenari buruz hitz egin du (0-2) EA Sports Ligako 3. jardunaldian. Pozik agertu da taldeak egindako partida onagatik, batez ere lehen zatian.
Athleticek mamuak uxatu ditu Celtari irabaziz (0-2)
Lehen zati ikusgarria egin dute lehoiek, eta aurkaria baino askoz gehiago izan dira. Berenguer eta Navarroren golekin, denboraldiko lehen garaipena lortu dute.
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Terzicek ez du “distrakziorik" nahi jokalariek klubarekin duten gatazkagatik
Edin Terzic Athleticeko entrenatzaileak azpimarratu du ez duela "zelaian distrakziorik" nahi Celtaren aurka, bere futbolariek klubeko agintariekin duten gatazkaren ondorioz, osteguneko Bartzelonaren aurkako partidaren ondoren jakin zena.
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Athleticeko agintariek klubeko langileei (lehen taldeko kideei, besteak beste) San Mameseko partidetarako gonbidapenak kentzea erabaki ondoren gertatu zen. Ligak Athletic zigortuko du, jokalariak prentsaren aurrean agertzera behartuta baitaude.
Athletic esku-hutsik irten da Camp Noutik (2-0)
Bigarren porrota jaso du Edin Terzicen taldeak bi jardunalditan, gaurkoan Bartzelonaren aurka galduta. Raphinha eta Fermin izan dira golegileak, nahiz eta Unai Simonek lan bikaina egin duen bilbotarren aldetik.
Athletic ez dago ados Apelazioarekin, Yuriren aldeko errekurtsoa ezesteagatik
Klubak gogorarazi du joan den asteartean argitaratutako Epaileen Batzorde Teknikoaren analisiak ondorioztatu zuela jokalaria kanporatzeko ekintza "txartelik gabeko jaurtiketa libre zuzenarekin" konpondu behar zela.