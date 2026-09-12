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El Athletic sufre para sumar un punto ante el Espanyol (2-2)

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Ane Azkona
18:00 - 20:00
Ane Azkona durante el partido. Foto: Athletic Club
Euskaraz irakurri: Athleticek sufritu egin du Espanyolen aurka puntu bat lortzeko (2-2)
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Última actualización

El Athletic Club ha empatado a dos ante el Espanyol en la tercera jornada de la Liga F Moeve. Los goles de Azkona y Torre han empatado dos veces el marcador en un choque en el que las vascas han fallado un penalti y el rival ha acabado con 10.

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