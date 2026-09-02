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Adama Boiro West Ham United taldean arituko da, Athleticek utzita

Ezker hegaleko atzelaria 2026-2027 denboraldian ibiliko da Londresko klubean; hori bai, taldek jokalaria erosteko aukera izango du. West Ham United Championshipen dabil lehian, alegia, Ingalaterrako bigarren mailan. 

Adama Boiro (Athletic)

Adama Boirok 2024an egin zuen debuta Athleticen lehen taldean. Argazkia: Europa Press.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

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Adama Boiro ezker hegaleko atzelaria West Ham United taldean arituko da, Athleticek utzita, euskal klubak iragarri duenez. Futbolaria 2026-2027 denboraldian ibiliko da Londresko klubean; hori bai, taldeak jokalaria erosteko aukera izango du. West Ham United, egun, Championshipen dabil lehian, alegia, Ingalaterrako bigarren mailan.

Adama Boirok, Athleticek zehaztu duenez, 2029ra arteko kontratua du klub zuri-gorriarekin. Bilboko taldeak 2024ko urtarrilean fitxatu zuen, Osasunatik, eta 2024-2025 denboraldian egin zuen debuta Athleticen lehen taldean. Guztira, 45 partida jokatu ditu, kontuan izanik Liga, Kopa, Europa Liga, Txapeldunen Liga eta Superkopa. Athleticek kopuru finko bat jasoko du eragiketa honengatik.

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