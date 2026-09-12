El Athletic rescata un punto ante el Elche (1-1)
Buonanotte ha adelantado al equipo andaluz de penalti, pero un gol en propia de Chust ha igualado el marcador para dar un punto al equipo vasco.
El Athletic Club ha empatado a uno ante el Elche este sábado en el partido de la quinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés. Buonanotte ha adelantado al equipo andaluz de penalti, pero un gol en propia de Chust ha igualado el marcador para dar un punto al equipo vasco.
Los locales han monopolizado la pelota y a los seis minutos ya han dado el primer aviso serio en un buen centro de Sancet al que no ha llegado por milímetros Iñaki Williams.
Los rojiblancos han combinado con paciencia, lanzados por Ruiz de Galarreta y Sancet y con Nico muy participativo en el costado izquierdo, aunque en la primera media hora les ha faltado finura y ritmo para encontrar espacios en una zaga ilicitana que ha defendido su área prácticamente por acumulación.
Navarro, en el 37, no ha llegado por muy poco a un centro de Iñaki; un minuto después Yuri ha estrellado la pelota en el lateral de la red después de una buena combinación y el 40 de nuevo Navarro se ha adelantado a su par para meter la puntera a otro pase de Iñaki que ha tocado en la parte superior del larguero.
Tras el descanso ha llegado el giro de guion inesperado. Apenas transcurridos dos minutos de la segunda mitad, un desajuste defensivo local ha acabado con la primera llegada del Elche y una zancadilla de Areso a Valera dentro del área castigada con un penalti transformado por Buonanotte (0-1).
La pérdida de protagonismo de Nico y Sancet y, sobre todo, la precipitación han lastrado a un Athletic que ha encontrado la recompensa a su arrojo. En el minuto 79, en un centro-chut de Berenguer sin demasiada fuerza, Iñaki Williams, en su forcejeo con Chust, ha rozado la pelota y firmó el 1-1.
En la recta final, empujados por su público, los rojiblancos se han volcado sobre el área ilicitana, pero con más emoción que fútbol y apenas un centro-chut de Yuri que ha desviado Dituro a córner en una gran intervención ha puesto en entredicho el empate final.
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