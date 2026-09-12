Los locales han monopolizado la pelota y a los seis minutos ya han dado el primer aviso serio en un buen centro de Sancet al que no ha llegado por milímetros Iñaki Williams.

Los rojiblancos han combinado con paciencia, lanzados por Ruiz de Galarreta y Sancet y con Nico muy participativo en el costado izquierdo, aunque en la primera media hora les ha faltado finura y ritmo para encontrar espacios en una zaga ilicitana que ha defendido su área prácticamente por acumulación.

Navarro, en el 37, no ha llegado por muy poco a un centro de Iñaki; un minuto después Yuri ha estrellado la pelota en el lateral de la red después de una buena combinación y el 40 de nuevo Navarro se ha adelantado a su par para meter la puntera a otro pase de Iñaki que ha tocado en la parte superior del larguero.

Tras el descanso ha llegado el giro de guion inesperado. Apenas transcurridos dos minutos de la segunda mitad, un desajuste defensivo local ha acabado con la primera llegada del Elche y una zancadilla de Areso a Valera dentro del área castigada con un penalti transformado por Buonanotte (0-1).