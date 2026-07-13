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Nico Serranok gihar-lesio arina du, eta ez da taldekideekin aritu, Athleticen

Jokalari nafarrak, hain zuzen, ezker hankako zuzen femorala du minduta.

Nico Serrano (Athletic)

Nico Serrano, 2025-2026 denboraldiko neurketa batean. Argazkia: Europa Press.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Nico Serrano Athleticeko jokalariak gihar-lesio arina du, eta ez da taldekideekin normaltasunez aritu, astelehenean, Bilboko klubak iragarri duenez.

Hain zuzen ere, futbolari nafarrak ezker hankako zuzen femorala du minduta, zehaztu du Athleticek.

Hala, Edin Terzicek zuzentzen duen taldean bi jokalari dabiltza arazo fisikoak dituztela, denboraldiaurreko hasieran: Andoni Gorosabel, eta Nico Serrano bera. 

Futbola Lesioak Athletic Club

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