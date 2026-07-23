El Athletic homenajeará a sus tres campeones mundiales y a De la Fuente, tal y como ha anunciado el club bilbaíno este jueves. Los tres jugadores rojiblancos de la selección española tuvieron una importante participación en la final de la Copa del Mundo, y a estos hay que sumarle al seleccionador Luis de la Fuente con pasado como jugador del Athletic.

Los tres futbolistas recibirán ese reconocimiento sobre el césped de San Mamés, este homenaje se dará en el partido de la segunda jornada de La Liga EA Sports ante el Sevilla, en el que Luis de la Fuente será recibido en el palco.

Pero antes de ello, Elene Gurtubay y Ziara Vega tendrán su propio acto de reconocimiento por proclamarse campeonas de Europa sub-19. Tras todos los homenajes se guardará además un minuto de silencio en recuerdo de Carmelo Cedrún, quien fue portero del Athletic en las décadas de los 50 y 60.