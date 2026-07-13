Lezama
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Josean Lekuek Nico “ondo" dagoela ziurtatu du, eta iragan denboraldia esparru medikoan aspaldiko “txarrena" izan zela onartu du

Iragarkia
Josean-Lekue-jefe-de-los-servicios-médicos-del-Athletic
18:00 - 20:00

Josean Lekue, Athleticen zerbitzu medikoen burua. Irudia: EITB

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E. L. H. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Hala ere, "antzeko metodologiarekin", 2024-2025 denboraldian Athleticek laugarren amaitu eta Europa Ligako finalerdiak jokatu zituela, eta azken hamarkadako "onena" izan zela gaineratu du buruzagi mediko zuri-gorriak.

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