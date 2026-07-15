Denboraldiaurrea
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Athletic lanean hasi da, Victor Martinen esanetara: “Taldea ausarta, erasokorra, joko alai eta ikusgarria izatea nahi dut”

Iragarkia
Athletic lanean
18:00 - 20:00
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko taldeak lehen entrenamendua egin du, Lezaman, entrenatzaile berriarekin. Irene Oguizak, kapitainetako bat bera, nabarmendu du garrantzitsua dela, denboraldiaurrean, jokalariak klubera iritsi berri den talde teknikora egokitzea. 

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