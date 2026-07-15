Athletic lanean hasi da, Victor Martinen esanetara: “Taldea ausarta, erasokorra, joko alai eta ikusgarria izatea nahi dut”
Bizkaiko taldeak lehen entrenamendua egin du, Lezaman, entrenatzaile berriarekin. Irene Oguizak, kapitainetako bat bera, nabarmendu du garrantzitsua dela, denboraldiaurrean, jokalariak klubera iritsi berri den talde teknikora egokitzea.
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Jokalari nafarrak ezker hankako zuzen femorala du minduta.
Josean Lekuek Nico “ondo" dagoela ziurtatu du, eta iragan denboraldia esparru medikoan aspaldiko “txarrena" izan zela onartu du
Hala ere, "antzeko metodologiarekin", 2024-2025 denboraldian Athleticek laugarren amaitu eta Europa Ligako finalerdiak jokatu zituela, eta azken hamarkadako "onena" izan zela gaineratu du buruzagi mediko zuri-gorriak.
Urko Izetak Athletic utzi eta Cadizen jokatuko du
27 urteko jokalariak 16 partida ofizial jokatu zituen aurreko denboraldian Ernesto Valverderen aginduetara, horietatik hiru bakarrik titular gisa, eta gol bat sartu zuen.
Maddi Torrek Athleticekin berritu du, 2027ra arte
30 urteko erdiko atzelaria, Donostian jaioa eta Sopelan hazia bera, Athleticetik irten zen 2016an, 2015-2016 denboraldiko Liga irabazita, eta 2023an klub zuri-gorrira bueltatu zen: “18 urte nituen adina energia daukat, anbizio bera”, nabarmendu du, berritu eta gero.
Senideek, lagunek eta Athleticeko jokalari ohiek azken agurra eman diote Carmelo Cedrun atezain zuri-gorriari
Bertaratutakoen artean talde bilbotarreko zuzendariak zeuden, Jon Uriarte presidentea buru zutela, eta Athleticeko jokalari ohi ugari, hala nola Dani, Andoni Goikoetxea edo Jose Angel Iribar, Carmelo Cedruni zuri-gorrien atean lekukoa hartu ziona.
Edin Terzicek aurreneko aldiz zuzendu du entrenamendua Lezaman
Asteartean aurkeztu zuten entrenatzaile alemaniarraren esanetan, Athleticeko 29 jokalari aritu dira, denboraldiaurrean lehenengoz, klub zuri-gorriaren instalazioetan.
Unai Gomezek Udinesekin sinatu du, Athleticek salduta
Erdilari bermeotarrak, 23 urtekoa bera, Athleticeko lehen taldean 117 partida ofizial jokatuta utzi du klub zuri-gorria; 2023an egin zuen debuta Lehen Mailan. Athleticek zehaztu du kopuru finko bat eskuratuko duela transferentziagatik, eta aldagai ekonomikoak gordetzen dituela helburuen, etorkizuneko salmentaren ehunekoaren eta lehentasunez erosteko eskubidearen arabera.
Edin Terzic Athleticen entrenatzaile berria, bere aurkezpenean: “Lehenengo erantzuna Lezama da”
Alemaniarrak, asteartean, aurrenekoz egin du agerraldia talde zuri-gorriaren entrenatzaile bezala, Bilbon. Terzicek nabarmendu du ez duela fitxaketarik eskatu, uste baitu jokalari onak dituela bere esanetara, eta azpimarratu du ilusio handia duela Athleticen lan egiteagatik eta taldea San Mamesen zuzendu ahal izateagatik.
Andoni Gorosabel, denboraldiaurreko lehen lesionatua Athleticen
Hegaleko zuri-gorriak "lesio moderatua du eskuin aduktore luzean", eta "bilakaeraren zain" dago, klubak argitaratutako oharraren arabera.