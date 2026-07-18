Pretemporada
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Athletic disfruta de una fiesta de goles en Leioa (0-11)

Publicidad
Navarro Athletic
18:00 - 20:00
Navarro marcando un gol. Foto: Athletic
Euskaraz irakurri: Athleticek gol festaz gozatu du Leioan (0-11)
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El Athletic Club ha ganado 0-11 al Leioa en el amistoso disputado este sábado en el campo José Ignazio Azkueta con goles de Guruzeta (3), Djalo (2), Navarro (2), Berenguer y Hierro (2). Además, la defensa local ha marcado un gol en propia puerta. Aquí puedes ver todos los goles del partido.

Fútbol Athletic Club Goles

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X