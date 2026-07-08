HILETA DURANGON

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Senideek, lagunek eta Athleticeko jokalari ohiek azken agurra eman diote Carmelo Cedrun atezain zuri-gorriari

Iragarkia
Andoni-Cedrun-en-entierro-Carmelo-Cedrun-su-padre
18:00 - 20:00

Andoni Cedrun bere aitaren hileta-elizkizunean, besteak beste, Daniel Ruiz Bazanekin batera. Irudia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bertaratutakoen artean talde bilbotarreko zuzendariak zeuden, Jon Uriarte presidentea buru zutela, eta Athleticeko jokalari ohi ugari, hala nola Dani, Andoni Goikoetxea edo Jose Angel Iribar, Carmelo Cedruni zuri-gorrien atean lekukoa hartu ziona.

Futbola Athletic Club

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