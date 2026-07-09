Maddi Torrek Athleticekin berritu du, 2027ra arte
30 urteko erdiko atzelaria, Donostian jaioa eta Sopelan hazia bera, Athleticetik irten zen 2016an, 2015-2016 denboraldiko Liga irabazita, eta 2023an klub zuri-gorrira bueltatu zen: “18 urte nituen adina energia daukat, anbizio bera”, nabarmendu du, berritu eta gero.
Maddi Torre erdiko atzelariak denboraldi batez berritu du Athleticekin, 2027ra arte, ostegunean Bilboko klubak iragarri duenez. Torre, 30 urtekoa, Donostian jaioa eta Sopelan hazia bera, Athleticetik irten zen 2016an, 2015-2016 denboraldiko Liga irabazita, eta 2023an klub zuri-gorrira bueltatu zen: “18 urte nituen adina energia daukat, anbizio bera”, nabarmendu du, berritu eta gero.
Lehen Mailan, Athleticen ez ezik, Santa Teresan, Real Betisen eta Realean ere aritu da. Arestian esan bezala, 2025-2026 denboraldiko Liga du irabazita, Athleticekin, eta 2018-2019 denboraldiko Erregina Kopa ere bai, hori Realarekin.
Orain arte, Torrek 95 partida ofizial jokatu ditu Athleticekin, eta bost gol sartu: “Gogo handia dut berriro nire taldekideekin topo egiteko, staff tekniko berriarekin, gauzak ondo egiteko, eta ea Athletic Txapeldunen Ligara eramatea lortzen dugun, hori baita oraindik betetzeko daukadan nahietako bat", adierazi du.
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