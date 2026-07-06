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Andoni Gorosabel, denboraldiaurreko lehen lesionatua Athleticen

Hegaleko zuri-gorriak "lesio moderatua du eskuin aduktore luzean", eta "bilakaeraren zain" dago, klubak argitaratutako oharraren arabera.

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Andoni Gorosabel. Irudia: Athletic Club
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AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Andoni Gorosabel Athleticeko atzelariak "lesio moderatua du eskuin aduktore luzean", eta gaur talde zuri-gorriak azterketa fisikoen lehen jardunaldiarekin hasi duen denboraldiaurrean arazo fisikoengatik baja den lehen jokalaria da.

Iragarkia
Gorka Guruzeta (Athletic)
18:00 - 20:00
Athleticek denboraldiaurreari ekin dio, jokalariei lehenengo mediku azterketak eginda

Hegalekoa "bilakaeraren zain" geratzen da, Athleticek argitaratutako oharraren arabera, eta baja izango da Edin Terzic entrenatzaile berriak datorren asteazkenean Lezaman zuzenduko duen lehen lan saioan.

Prestatzaile alemaniarrak 29 jokalari izango ditu aste honetarako aurreikusitako lau entrenamenduetako lehenengoan -asteazkenetik larunbatera, 10:30etan- igandean lehen atseden egunaz gozatu aurretik.

Lehen aste horietan ez dira egongo Nico Williams, Unai Simon eta Aymeric Laporte Espainiarekin dauden jokalariak; Iñaki Williams oporretan, Ghanarekin Munduko Txapelketatik at geratu ondoren; ezta Unai Egiluz ere, duela hilabete pasatxo berriro ebakuntza egin behar izan baitzioten belaunean.

Gainera, "arrazoi ezberdinengatik eta horretarako baimenarekin", Unai Vencedor eta Unai Gomez ez dira astelehen honetan Lezaman izan. Bermeotarraren kasuan, Udineserekin bere fitxaketa ixteko baimena du.

Futbola Athletic Club Lesioak Lezamako kirol instalazioak

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