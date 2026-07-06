Andoni Gorosabel, denboraldiaurreko lehen lesionatua Athleticen
Hegaleko zuri-gorriak "lesio moderatua du eskuin aduktore luzean", eta "bilakaeraren zain" dago, klubak argitaratutako oharraren arabera.
Andoni Gorosabel Athleticeko atzelariak "lesio moderatua du eskuin aduktore luzean", eta gaur talde zuri-gorriak azterketa fisikoen lehen jardunaldiarekin hasi duen denboraldiaurrean arazo fisikoengatik baja den lehen jokalaria da.
Hegalekoa "bilakaeraren zain" geratzen da, Athleticek argitaratutako oharraren arabera, eta baja izango da Edin Terzic entrenatzaile berriak datorren asteazkenean Lezaman zuzenduko duen lehen lan saioan.
Prestatzaile alemaniarrak 29 jokalari izango ditu aste honetarako aurreikusitako lau entrenamenduetako lehenengoan -asteazkenetik larunbatera, 10:30etan- igandean lehen atseden egunaz gozatu aurretik.
Lehen aste horietan ez dira egongo Nico Williams, Unai Simon eta Aymeric Laporte Espainiarekin dauden jokalariak; Iñaki Williams oporretan, Ghanarekin Munduko Txapelketatik at geratu ondoren; ezta Unai Egiluz ere, duela hilabete pasatxo berriro ebakuntza egin behar izan baitzioten belaunean.
Gainera, "arrazoi ezberdinengatik eta horretarako baimenarekin", Unai Vencedor eta Unai Gomez ez dira astelehen honetan Lezaman izan. Bermeotarraren kasuan, Udineserekin bere fitxaketa ixteko baimena du.
Zure interesekoa izan daiteke
Athleticek denboraldiaurreari ekin dio, jokalariei lehenengo mediku azterketak eginda
Edin Terzic entrenatzaile berriaren esanetara, talde zuri-gorriko futbolariei, Lezaman, denboraldi hasierako azterketa mediku ohikoak egiten hasi zaizkie.
Carmelo Cedrun Athleticeko atezain mitikoa zendu da
Carmelok Liga eta Kopa irabazi zituen euskal klubean, eta hamalau denboraldi eman zituen Bilboko taldean, 1950-1951 denboralditik 1963-1964 denboraldira bitartean. Guztira, 404 partida jokatu zituen Athleticekin; Raimundo Perez Lezamaren lekukoa hartu zuen, atepean, eta Jose Angel Iribarrek jaso zuen berea. 95 urte zituela hil da.
Maite Zubietak Atletico Madrilekin sinatu du 2028ra arte
Bizkaitarra Athleticen eman ditu azkeneko lau denboraldiak, 103 partida jokatuta.
Mikel Gonzalezek kontratua berritu du, eta Athleticen futbol zuzendari izaten jarraituko du 2030era arte
González 2022ko azaroan sartu zen karguan, Jon Uriarte presidentearen eskutik.
Milanek Nerea Nevado atzelari zuri-gorri ohia fitxatu du
Bizkaitarrak 47 zenbakiarekin jokatuko du bere talde berrian. Joan den ekainaren 1ean jakinarazi zuen Athleticek atzelari santurtziarrak ez zuela talde zuri-gorrian jarraituko, nahiz eta kontratua berritzeko eskaintza mahai gainean izan. Jokalariak Ibaiganeren eskaintza ez onartzea erabaki zuen.
Nico Williamsek “gradu moderatuko lesioa” du eskuineko aduktorean
Azterketen emaitzek ez dute baztertzen 2026ko Munduko Txapelketan berriz jokatzeko, Espainiako selekzioak txapelketan egiten duen ibilbidearen arabera.
Victor Martin, emakumezkoen Athletic taldeko entrenatzaile berria
Denboraldi baterako sinatu du Bizkaiko klubarekin. Aurretik, Madril CFF eta Atletico Madril taldeak entrenatu ditu F Ligan, eta urtarrilean kendu zuten talde koltxoneroaren entrenatzaile kargutik.
Regok 2030era arte luzatu du kontratua Athleticekin
23 urteko jokalariak iazko abuztuan egin zuen debuta lehen taldearekin, eta 41 partida ofizial jokatu ditu ordutik.
Yuri Berchichek Athleticekin berritu du, 2026-2027 denboraldirako
36 urteko ezker hegaleko atzelariak gutxienez beste denboraldi bat emango du talde zuri-gorrian. 2018an iritsi zen bertara, Paris Saint-Germain taldetik.