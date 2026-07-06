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Gorosabel, primer lesionado de la pretemporada del Athletic

El lateral rojiblanco presenta "una lesión moderada en el aductor largo derecho", y queda "pendiente de evolución", según el parte médico publicado por el club.

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Andoni Gorosabel. Imagen: Athletic Club
Euskaraz irakurri: Andoni Gorosabel, Athleticen denboraldiaurreko lehen lesionatua
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AGENCIAS | EITB

Última actualización

Andoni Gorosabel, defensa del Athletic, presenta "una lesión moderada en el aductor largo derecho" que le convierte en el primer jugador que causa baja por problemas físicos en la pretemporada que ha iniciado este lunes el equipo rojiblanco con la primera jornada de pruebas físicas.

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Gorka Guruzeta (Athletic)
18:00 - 20:00
El Athletic comienza la pretemporada, con los primeros exámenes médicos para los jugadores

El defensa se mantiene "pendiente de evolución", según el parte médico publicado por el Athletic, y será baja en el primer entrenamiento de campo que dirigirá el nuevo técnico, Edin Terzic, el próximo miércoles en las instalaciones de Lezama.

Con esa probable ausencia de Gorosabel el técnico alemán contará en principio con 29 futbolistas en la primera de las cuatro sesiones programadas para esta semana -de miércoles a sábado, todas a las 10:30 horas- antes de disfrutar el domingo de la primera jornada de descanso.

No estarán durante las primeras semanas de trabajo los internacionales con España Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte; Iñaki Williams, de vacaciones tras quedar eliminado con Ghana de la cita mundialista; ni Unai Egiluz, operado hace poco más de un mes de una grave lesión de rodilla.

Además, "por diferentes motivos y con permiso para ello", no han acudido a Lezama este lunes Unai Vencedor y Unai Gómez. En el caso de este último para ultimar su traspaso al Udinese italiano, que podría cerrarse en las próximas horas.

Fútbol Athletic Club Lesiones Instalaciones de Lezama

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