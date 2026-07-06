El defensa se mantiene "pendiente de evolución", según el parte médico publicado por el Athletic, y será baja en el primer entrenamiento de campo que dirigirá el nuevo técnico, Edin Terzic, el próximo miércoles en las instalaciones de Lezama.

Con esa probable ausencia de Gorosabel el técnico alemán contará en principio con 29 futbolistas en la primera de las cuatro sesiones programadas para esta semana -de miércoles a sábado, todas a las 10:30 horas- antes de disfrutar el domingo de la primera jornada de descanso.

No estarán durante las primeras semanas de trabajo los internacionales con España Nico Williams, Unai Simón y Aymeric Laporte; Iñaki Williams, de vacaciones tras quedar eliminado con Ghana de la cita mundialista; ni Unai Egiluz, operado hace poco más de un mes de una grave lesión de rodilla.

Además, "por diferentes motivos y con permiso para ello", no han acudido a Lezama este lunes Unai Vencedor y Unai Gómez. En el caso de este último para ultimar su traspaso al Udinese italiano, que podría cerrarse en las próximas horas.