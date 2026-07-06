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Carmelo Cedrun Athleticeko atezain mitikoa zendu da

Carmelok Liga eta Kopa irabazi zituen euskal klubean, eta hamalau denboraldi eman zituen Bilboko taldean, 1950-1951 denboralditik 1963-1964 denboraldira bitartean. Guztira, 404 partida jokatu zituen Athleticekin; Raimundo Perez Lezamaren lekukoa hartu zuen, atepean, eta Jose Angel Iribarrek jaso zuen berea. 95 urte zituela hil da.

Carmelo Cedrun eta Iñaki Williams

Carmelo Cedrun eta Iñaki Williams, San Mamesen. Argazkia: Athletic.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Carmelo Cedrun Athleticeko atezain mitikoa zendu da, 95 urte zituela, klub zuri-gorriak astelehenean iragarri duenez. Carmelok Liga eta Kopa irabazi zituen euskal klubean, eta hamalau denboraldi eman zituen Bilboko taldean, 1950-1951 denboralditik 1963-1964 denboraldira bitartean. Guztira, 404 partida jokatu zituen Athleticekin; Raimundo Perez Lezama historikoaren lekukoa hartu zuen, atepean, eta Jose Angel Iribarrek jaso zuen berea.

Hain zuzen ere, gogora ekarri du Athleticek, Carmelok 1951ko apirilaren 15ean egin zuen debuta Lehen Mailan, San Mamesen, Athleticen eta Sevillaren arteko neurketa batean. 1955-1956 denboraldiko Liga irabazi zuen, eta 1955eko, 1956ko eta 1958ko Kopak; 1950rko Eva Duarte Kopa irabazi zuen, alegia, egungo Superkoparen aurrekoa.

Zornotzan jaiotako atezaina Espainiako selekzioarekin ere aritu zen; 1962ko Munduko Txapelketan, Txilen, bi partidatan zelairatu zen.

Nabarmentzeko modukoa da nola, gainera, Carmeloren semea, Andoni Cedrun, Athleticeko atezaina ere izan zen, XX. mendeko 80ko hamarkadako hasieran; gerora, azken horrek Zaragozan eman zituen hainbat denboraldi, Lehen Mailan ibilbide oso ona eginda. 

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