Carmelo Cedrun Athleticeko atezain mitikoa zendu da
Carmelok Liga eta Kopa irabazi zituen euskal klubean, eta hamalau denboraldi eman zituen Bilboko taldean, 1950-1951 denboralditik 1963-1964 denboraldira bitartean. Guztira, 404 partida jokatu zituen Athleticekin; Raimundo Perez Lezamaren lekukoa hartu zuen, atepean, eta Jose Angel Iribarrek jaso zuen berea. 95 urte zituela hil da.
Carmelo Cedrun Athleticeko atezain mitikoa zendu da, 95 urte zituela, klub zuri-gorriak astelehenean iragarri duenez. Carmelok Liga eta Kopa irabazi zituen euskal klubean, eta hamalau denboraldi eman zituen Bilboko taldean, 1950-1951 denboralditik 1963-1964 denboraldira bitartean. Guztira, 404 partida jokatu zituen Athleticekin; Raimundo Perez Lezama historikoaren lekukoa hartu zuen, atepean, eta Jose Angel Iribarrek jaso zuen berea.
Hain zuzen ere, gogora ekarri du Athleticek, Carmelok 1951ko apirilaren 15ean egin zuen debuta Lehen Mailan, San Mamesen, Athleticen eta Sevillaren arteko neurketa batean. 1955-1956 denboraldiko Liga irabazi zuen, eta 1955eko, 1956ko eta 1958ko Kopak; 1950rko Eva Duarte Kopa irabazi zuen, alegia, egungo Superkoparen aurrekoa.
Zornotzan jaiotako atezaina Espainiako selekzioarekin ere aritu zen; 1962ko Munduko Txapelketan, Txilen, bi partidatan zelairatu zen.
Nabarmentzeko modukoa da nola, gainera, Carmeloren semea, Andoni Cedrun, Athleticeko atezaina ere izan zen, XX. mendeko 80ko hamarkadako hasieran; gerora, azken horrek Zaragozan eman zituen hainbat denboraldi, Lehen Mailan ibilbide oso ona eginda.
Zure interesekoa izan daiteke
Athleticek denboraldiaurreari ekin dio, jokalariei lehenengo mediku azterketak eginda
Edin Terzic entrenatzaile berriaren esanetara, talde zuri-gorriko futbolariei, Lezaman, denboraldi hasierako azterketa mediku ohikoak egiten hasi zaizkie.
Maite Zubietak Atletico Madrilekin sinatu du 2028ra arte
Bizkaitarra Athleticen eman ditu azkeneko lau denboraldiak, 103 partida jokatuta.
Mikel Gonzalezek kontratua berritu du, eta Athleticen futbol zuzendari izaten jarraituko du 2030era arte
González 2022ko azaroan sartu zen karguan, Jon Uriarte presidentearen eskutik.
Milanek Nerea Nevado atzelari zuri-gorri ohia fitxatu du
Bizkaitarrak 47 zenbakiarekin jokatuko du bere talde berrian. Joan den ekainaren 1ean jakinarazi zuen Athleticek atzelari santurtziarrak ez zuela talde zuri-gorrian jarraituko, nahiz eta kontratua berritzeko eskaintza mahai gainean izan. Jokalariak Ibaiganeren eskaintza ez onartzea erabaki zuen.
Nico Williamsek “gradu moderatuko lesioa” du eskuineko aduktorean
Azterketen emaitzek ez dute baztertzen 2026ko Munduko Txapelketan berriz jokatzeko, Espainiako selekzioak txapelketan egiten duen ibilbidearen arabera.
Victor Martin, emakumezkoen Athletic taldeko entrenatzaile berria
Denboraldi baterako sinatu du Bizkaiko klubarekin. Aurretik, Madril CFF eta Atletico Madril taldeak entrenatu ditu F Ligan, eta urtarrilean kendu zuten talde koltxoneroaren entrenatzaile kargutik.
Regok 2030era arte luzatu du kontratua Athleticekin
23 urteko jokalariak iazko abuztuan egin zuen debuta lehen taldearekin, eta 41 partida ofizial jokatu ditu ordutik.
Yuri Berchichek Athleticekin berritu du, 2026-2027 denboraldirako
36 urteko ezker hegaleko atzelariak gutxienez beste denboraldi bat emango du talde zuri-gorrian. 2018an iritsi zen bertara, Paris Saint-Germain taldetik.
Nico Williams: “Nire kontratu osorik betetzea oraintxe bertan sinatuko nuke, baina futbolean edozer gerta daiteke"
Jokalari zuri-gorriak urte zaila izan du arazo fisikoen ondorioz, eta zale zuri-gorriek jasotako babesa itzuli nahi diela esan du. Williams Munduko Txapelketa jokatzen ari da egunotan, Espainiarekin.