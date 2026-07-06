Denboraldiaurrea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Athleticek denboraldiaurreari ekin dio, jokalariei lehenengo mediku azterketak eginda

Iragarkia
Gorka Guruzeta (Athletic)
18:00 - 20:00
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Edin Terzic entrenatzaile berriaren esanetara, talde zuri-gorriko futbolariei, Lezaman, denboraldi hasierako azterketa mediku ohikoak egiten hasi zaizkie.

Futbola Edin Terzić Lezamako kirol instalazioak Athletic Club

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X