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Mikel Gonzalezek kontratua berritu du, eta Athleticeko Futbol zuzendari izaten jarraituko du 2030era arte

González 2022ko azaroan sartu zen karguan, Jon Uriarte presidentearen eskutik.
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Mikel Gonzalez, Athleticeko Futbol zuzendari nagusia, Jon Uriarte Athleticeko presidentearekin batera. Irudia: Athletic Club
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AGENTZIAK | EITB

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Athleticek baieztatu duenez, Mikel Gonzalezek 2030eko ekainaren 30era arte jarraituko du Athleticeko Futbol zuzendari nagusi izaten. Kargu horretara 2022ko azaroan iritsi zen.

Gonzalez 2022ko ekainean sartu zen Athleticen, Jon Uriarte presidentetzara iritsi zenean, ordura arte Alaveseko kirol zuzendariaren ondoko bezala lan egin ondoren.

Kirol Arloko Zuzendaritza Batzordean sartu zen lehenik, Kirol Garapeneko zuzendari gisa, eta, ondoren, CEO izatera pasa zen, Uriarteren agintaldiko lehen hilabeteetan "erabaki eta proiektu garrantzitsuenetan funtsezko rolarekin" parte hartu ostean.

"Taldeen osaketaren eta salmenten arduradun nagusia izateaz gain, Mikel Gonzalezek bere arloko Plan Estrategikoa aurrera eramaten jarraituko du, epe ertain eta luzerako funtsezko ikuspegiarekin, Lezamara maila guztietako futbolariak ekartzea barne", azpimarratu du talde zuri-gorriak.

Futbola Jon Uriarte Athletic Club Lezamako kirol instalazioak

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