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Maite Zubietak Atletico Madrilekin sinatu du 2028ra arte

Bizkaitarra Athleticen eman ditu azkeneko lau denboraldiak, 103 partida jokatuta.

Maite Zubieta
Maite Zubieta Athleticen jokatzen; Argazkia: Europa Press
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Maite Zubietak Atletico Madrilekin sinatu du 2028 arte, taldeak ostiral honetan iragarritakoare arabera. Jokalari bizkaitarra Athleticen aritu da orain arte, talde bilbotarrarekin 103 partida jokatuta.

Emozio eta ilusio handia sentitzen dut. Niretzat, aukera onena da alderdi pertsonal eta profesionalean hazten jarraitzeko”, azpimarratu du jokalariak Atletico Madrilen sare sozialetan.

2022ko abenduaren 3an egin zuen debuta Maitek Athleticen lehenengo taldearekin, Madril CFFren aurka. Espainiako selekzioarekin debuta ere egin zuen, 2024ko abenduan, Hego Korearen aurkako lagunarteko batean.

Futbola Athletic Club Moeve F Liga

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