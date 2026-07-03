Maite Zubietak Atletico Madrilekin sinatu du 2028ra arte
Bizkaitarra Athleticen eman ditu azkeneko lau denboraldiak, 103 partida jokatuta.
Maite Zubietak Atletico Madrilekin sinatu du 2028 arte, taldeak ostiral honetan iragarritakoare arabera. Jokalari bizkaitarra Athleticen aritu da orain arte, talde bilbotarrarekin 103 partida jokatuta.
“Emozio eta ilusio handia sentitzen dut. Niretzat, aukera onena da alderdi pertsonal eta profesionalean hazten jarraitzeko”, azpimarratu du jokalariak Atletico Madrilen sare sozialetan.
2022ko abenduaren 3an egin zuen debuta Maitek Athleticen lehenengo taldearekin, Madril CFFren aurka. Espainiako selekzioarekin debuta ere egin zuen, 2024ko abenduan, Hego Korearen aurkako lagunarteko batean.
Zure interesekoa izan daiteke
Mikel Gonzalezek kontratua berritu du, eta Athleticen futbol zuzendari izaten jarraituko du 2030era arte
González 2022ko azaroan sartu zen karguan, Jon Uriarte presidentearen eskutik.
Milanek Nerea Nevado atzelari zuri-gorri ohia fitxatu du
Bizkaitarrak 47 zenbakiarekin jokatuko du bere talde berrian. Joan den ekainaren 1ean jakinarazi zuen Athleticek atzelari santurtziarrak ez zuela talde zuri-gorrian jarraituko, nahiz eta kontratua berritzeko eskaintza mahai gainean izan. Jokalariak Ibaiganeren eskaintza ez onartzea erabaki zuen.
Nico Williamsek “gradu moderatuko lesioa” du eskuineko aduktorean
Azterketen emaitzek ez dute baztertzen 2026ko Munduko Txapelketan berriz jokatzeko, Espainiako selekzioak txapelketan egiten duen ibilbidearen arabera.
Victor Martin, emakumezkoen Athletic taldeko entrenatzaile berria
Denboraldi baterako sinatu du Bizkaiko klubarekin. Aurretik, Madril CFF eta Atletico Madril taldeak entrenatu ditu F Ligan, eta urtarrilean kendu zuten talde koltxoneroaren entrenatzaile kargutik.
Regok 2030era arte luzatu du kontratua Athleticekin
23 urteko jokalariak iazko abuztuan egin zuen debuta lehen taldearekin, eta 41 partida ofizial jokatu ditu ordutik.
Yuri Berchichek Athleticekin berritu du, 2026-2027 denboraldirako
36 urteko ezker hegaleko atzelariak gutxienez beste denboraldi bat emango du talde zuri-gorrian. 2018an iritsi zen bertara, Paris Saint-Germain taldetik.
Nico Williams: “Nire kontratu osorik betetzea oraintxe bertan sinatuko nuke, baina futbolean edozer gerta daiteke"
Jokalari zuri-gorriak urte zaila izan du arazo fisikoen ondorioz, eta zale zuri-gorriek jasotako babesa itzuli nahi diela esan du. Williams Munduko Txapelketa jokatzen ari da egunotan, Espainiarekin.
Oscar de Marcos Athleticen talde teknikoan izango da, Edin Terzicek berak eskatuta
Guardiako futbolaria izan zen 573 partida jokatu zituen 2009 eta 2025 bitartean talde zuri-gorriarekin. Bilboko klubak orain zabaldu duenez, lan bikoitza izango du Lezaman: “jokalariak garatzea eta aldagelarekin konektatzea”.
Astralaga, Gara, Amaia Martinez, Artero eta Iribarren Athleticera itzuliko dira, utzita ibili eta gero
Iragan denboraldian F Ligako taldeetan utzita jokatu zuten bost jokalariek. Guztiek, Amaia Martinezek izan ezik (2028), 2027ra arte dute kontratua.