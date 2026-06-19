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Yuri Berchichek Athleticekin berritu du, 2026-2027 denboraldirako

Ezker hegaleko atzelariak, 36 urtekoa bera, gutxienez beste denboraldi bat emango du klub zuri-gorrian; 2018an iritsi zen bertara, Paris Saint-Germain taldetik.

Yuri Berchiche (Athletic)

Yuri, San Mamesen, maiatzean jokatutako Athletic-Celta partidan. Argazkia: Europa Press.

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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Yuri Berchichek Athleticekin berritu du, 2026-2027 denboraldirako, Bilboko klubak ostiralean iragarri duenez. Horrenbestez, ezker hegaleko atzelari zarauztarrak, 36 urtekoa bera, gutxienez beste denboraldi bat emango du talde zuri-gorrian; 2018an iritsi zen bertara, Paris Saint-Germainetik.

2025-2026 denboraldian, Athleticeko jokalarien estatistikei erreparatuta, atzelari gipuzkoarrak partidarik gehien jokatu zituen futbolarietako bat izan zen. Ernesto Valverdek, ahal izan duenean, ia beti jarri du hasierako hamaikakoan, eta, halaber, talde zuri-gorriko kapitainetako bat da.

Yurik 2009-2010 denboraldian egin zuen debuta Lehen Mailan, Valladolidekin, eta, ordutik, talde hauetan aritu da: Real Unionen (Bigarren B mailan), Eibarren (Bigarren Mailan, Realak utzita), Realean, Paris Saint-Germainen, eta Athleticen. 2024ko Errege Kopa eta 2021eko Superkopa ditu irabazita Athleticekin, eta, Paris Saint-Germainen zebilela, 2017-2018 denboraldian, Frantziako Liga, Kopa, Ligako Kopa eta Superkopa eskuratu zituen.

Futbola Fitxaketak Athletic Club

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