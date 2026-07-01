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Milanek Nerea Nevado atzelari zuri-gorri ohia fitxatu du

Bizkaitarrak 47 zenbakiarekin jokatuko du bere talde berrian. Joan den ekainaren 1ean jakinarazi zuen Athleticek atzelari santurtziarrak ez zuela talde zuri-gorrian jarraituko, nahiz eta kontratua berritzeko eskaintza mahai gainean izan. Jokalariak Ibaiganeren eskaintza ez onartzea erabaki zuen.

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Nerea Nevado, irribarretsu, Italiako taldearekin kontratu berria sinatzen. Irudia: AC Milan

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Italiako AC Milanek Nerea Nevado Athleticen jokalari ohia fitxatu duela iragarri du. Santurtziko atzelariak 2028ko ekainaren 30era arte sinatu du kontratua talde rossoneroarekin.

Ekainaren 1ean iragarri zuen Athleticek Nerea Nevadok ez zuela talde zuri-gorrian jarraituko ekainaren 30etik aurrera, nahiz eta kontratua berritzeko eskaintza mahai gainean izan, jokalariak ez onartzea erabaki baitzuen.

Nevadok 142 partida jokatu ditu Athleticekin, eta bederatzi gol egin ditu. Santurtzin hasi zen futbolean, Bizkerren ibili aurretik. 2016an, 15 urte besterik ez zituela, Athleticekin bat egin zuen, eta 100 partida jokatu zituen bigarren taldearekin.

2021ean, Alavesen utzita jokatu zuen, Arabako taldea F Ligara igo berria zela. Denboraldi amaieran talde zuri-gorrira itzuli zen, hasierako hamaikakoetan lekua egiteko.

Santurtziarra ohiko jokalaria izan da Espainiako selekzioan, eta 2018an 17 urtez azpiko Munduko Txapelketa irabazi zuen. Bizkaitarrak 47 zenbakiarekin jokatuko du bere talde berrian.

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