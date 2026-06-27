Nico Williamsek “gradu moderatuko” lesio muskularra du eskuineko aduktorean
Azterketen emaitzek ez dute baztertzen 2026ko Munduko Txapelketan berriz jokatzeko, Espainiako selekzioak txapelketan eginten duen ibilbidearen arabera.
Nico Williamsek, Munduko Txapelketa jokatzen ari den Athleticeko jokalariak, lesio muskularra du eskuin hankako aduktorean, Nicolas de la Cruzek ostiralean Munduko Txapelketako multzoen faseko hirugarren jardunaldiko Uruguairen aurkako partidaren azken minutuetan egindako sarrerak eraginda.
Azterketen emaitzek ez dute baztertzen 2026ko Munduko Txapelketan berriz jokatzeko, Espainiako selekzioak txapelketan eginten duen ibilbidearen arabera.
"Nico Williamsek giharretako lesio bat du eskuin aduktorean, Uruguairen aurkako partidan jasotako sarrera batek eragindako trauma handi baten ondorioz", adierazi du Espainiako Futbol Federazioak. "Lesioa maila moderatukoa da eta bere eboluzioak markatuko du bere itzulera", esan du medikuak.
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