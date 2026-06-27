BERRIRO LESIONATU DA

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Nico Williamsek “gradu moderatuko” lesio muskularra du eskuineko aduktorean

Azterketen emaitzek ez dute baztertzen 2026ko Munduko Txapelketan berriz jokatzeko, Espainiako selekzioak txapelketan eginten duen ibilbidearen arabera.

GR6105. GUADALAJARA (MÉXICO), 26/06/2026.- Nicolás De La Cruz (i) de Uruguay disputa el balón con Nico Williams de España este viernes, en un partido del grupo H del Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y España en el estadio Akron en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco
Nico Williams Nicolas de la Cruzen sarrera jasaten ari da. Argazkia: EFE.
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Nico Williamsek, Munduko Txapelketa jokatzen ari den Athleticeko jokalariak, lesio muskularra du eskuin hankako aduktorean, Nicolas de la Cruzek ostiralean Munduko Txapelketako multzoen faseko hirugarren jardunaldiko Uruguairen aurkako partidaren azken minutuetan egindako sarrerak eraginda.

Azterketen emaitzek ez dute baztertzen 2026ko Munduko Txapelketan berriz jokatzeko, Espainiako selekzioak txapelketan eginten duen ibilbidearen arabera.

"Nico Williamsek giharretako lesio bat du eskuin aduktorean, Uruguairen aurkako partidan jasotako sarrera batek eragindako trauma handi baten ondorioz", adierazi du Espainiako Futbol Federazioak. "Lesioa maila moderatukoa da eta bere eboluzioak markatuko du bere itzulera", esan du medikuak.

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