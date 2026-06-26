Ofiziala
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Victor Martin, Athleticeko emakumezkoen taldeko entrenatzaile berria

Denboraldi baterako sinatu du Bizkaiko klubarekin. Aurretik, Madril CFF eta Atletico Madril taldeak entrenatu ditu F Ligan, eta urtarrilean kendu zuten talde koltxoneroaren entrenatzaile kargutik.

Víctor Martín nuevo entrenador del Athletic femenino
Victor Martin eta Jon Uriarte Athleticeko presidentea. Argazkia: Athletic.
author image

AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Victor Martin izango da Athleticeko emakumezkoen taldeko entrenatzailea, Javi Lergak utzitako lekua betez. Martinek Atletico Madril zuzendu du aurreko bi denboraldietan.

Bilboko taldearen entrenatzaile berriak 33 urte ditu, eta F Ligan Madril CFF taldea zuzendu zuen bi arotan, eta ondoren, Atletico. 2024-25 denboraldian, Atletico Madrilek hirugarren amaitu zuen F Liga, Athleticen aurretik; Txapeldunen Ligarako sailkatu zen horrela. Erreginaren Kopako txapeldunorde ere izan zen, finala Bartzelonaren aurka galduta.

2025-26an, Manchester United taldeak Txapeldunen Ligatik kanporatu zuen Madrilgo taldea, final-zortzirenetan. Urtarrilean kargutik kendu zuten, Superkopako finalerdietan Real Madrilen aurka galdu eta gero.

Gizonezkoen futbolean ere esperientzia du, Albacete taldeko metodologia zuzendari eta lehen taldeko bigarren entrenatzaile izan baita. Horrez gain,  Uzbekistango Metallurg Bekabad taldeko bigarren entrenatzailea eta analista izan da.

Martin Athleticeko emakumezkoen taldeko hamaikagarren entrenatzailea da, eta Iñigo Juaristi, Txabo Aragües, Juan Carlos Iza, Alberto Berasaluze, Juan Luis Fuentes, Joseba Aguirre, Angel Villacampa, Iraia Iturregi, David Aznar eta Javi Lerga ditu aurretik zerrendan.

Fitxaketak Futbola Emakume kirolariak Athletic Club

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X