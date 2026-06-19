Yuri Berchiche renueva con el Athletic para la temporada 2026-2027

Yuri Berchiche ha renovado con el Athletic para la temporada 2026-2027, tal y como ha anunciado, este viernes, el club bilbaíno. De esta manera, el lateral izquierdo zarauztarra, de 36 años, continuará al menos una campaña más en el equipo rojiblanco, al que llegó en 2018, desde el París Saint-Germain.

En la temporada 2025-2026, el defensa guipuzcoano fue uno de los jugadores que más partidos ha disputado con el Athletic, y uno de los fijos en las alineaciones iniciales de Ernesto Valverde. Es, además, uno de los capitanes del equipo rojiblanco.

En su trayectoria deportiva, Yuri ha jugado, desde que debutó, en la temporada 2009-2010, en Primera División, con el Valladolid, en los siguientes equipos: Real Unión (en Segunda B), Eibar (en Segunda División, como cedido por la Real Sociedad), Real Sociedad, París Saint-Germain y Athletic. Ha sido campeón de Copa del Rey (2024) y de Supercopa (2021) con el Athletic, y obtuvo, con el París Saint-Germain, la Liga, la Copa, la Copa de la Liga y la Supercopa de Francia, en la campaña 2017-2018.