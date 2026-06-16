Astralaga, Gara, Amaia Martinez, Artero eta Iribarren, utzita egon diren jokalariak, Athleticera itzuliko dira
Iragan denboraldian F Ligako taldeetan utzita jokatu zuten bost jokalariek. Guztiek, Amaia Martinezek izan ezik (2028), 2027ra arte dute kontratua.
Iragan denboraldian F Ligan utzita aritu ziren bost jokalari Athleticera itzuliko dira. Eunate Astralaga atezaina, Garazi Facila, Amaia Martinez eta Marina Artero atzelariak eta Amaia Iribarren erdilaria dira. Guztiek, Amaia Martinezek izan ezik (2028), 2027ra arte dute kontratua, Ibaiganek ohar luze batean jakinarazi duenez.
Eunate Astralagak SD Eibarren bi denboraldi eman ditu. Bigarrenean, 27 neurketa eta 2.430 minutu jokatu ditu. Guztira, 43 norgehiagoka jokatu ditu F Ligan, eta 20 urterekin itzuliko da Lezamara, atea azpian Adriana Nanclares estutzeko asmoz.
Berangoko atezainak 17 urtez azpiko Munduko Txapelketa eta 19 urtez azpiko Europako Txapelketa irabazi zituen Espainiako selekzioarekin. 2025ean Espainiako talde nagusiak deitu zuen, eta Nations Leagueko txapelduna izan zen.
Bere ildo beretik, Garazi Facila (26 urte) ezker hegaleko atzelariak maila bikaina eman du Eibarren. 2023ko udan iritsi zen Athleticera Alavesetik. Lodosako atzelaria utzita joan zen iragan udan. Garak 26 partida jokatu ditu, 2.300 minututik gora, eta gol bat sartu du.
Amaia Martinezek badaki zer den lehen talde zuri-gorriarekin debuta egitea; hala egin zuen 2022-2023 denboraldiko azken jardunaldian, Lezaman. Lehoiak amaiera eman dio RCD Espanyolen bi urteko aroari. Lehenengoan, 2024-2025ean, 24 neurketatan parte hartu zuen, eta bigarren denboraldi honetan, hiru hilabete min hartuta eman zituen Lezaman. Otsailean berragertu zen, eta ordutik, berriro sentsazioak hartu ditu, guztira 16 norgehiagoka jokatu arte (1.255 minutu).
Marina Arterok bi denboraldi eman ditu Deportivo Abancan utzita. Barrikako erdiko atzelariak lehen urteko zenbakiak errepikatu ditu Riazorren. Azken denboraldian, 19 partida ofizial jokatu ditu, 800 minututik gora.
Azkenik, Amaia Iribarrenek, azken denboraldietan harrobiko talde zuri-gorriaren zelai erdian jokalari garrantzitsua izan ondoren, F Ligan debuta egin zuen Granada CF taldearen eskutik 2024-2025ean. Talde andaluziarrean utzita jokatu ondoren, denboraldi honetan mailegua errepikatu du, baina oraingoan Eibarren. Nafarrak 1.685 minutu jokatu ditu armaginekin, F Ligako 25 norgehiagokatan eta Kopako bakarrean banatuta.
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