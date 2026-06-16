Las cedidas Astralaga, Gara, Amaia Martínez, Artero e Iribarren vuelven al Athletic
Las cinco futbolistas, cedidas la pasada campaña en clubes de Liga F, regresan a Lezama. Todas ellas, a excepción de Amaia Martínez (2028), tienen contrato hasta 2027.
El Athletic va a integrar a su plantilla a cinco futbolistas que han estado cedidas en esta pasada temporada en Liga F. Se trata de la portera Eunate Astralaga, las defensas Garazi Facila, Amaia Martínez y Marina Artero y la centrocampista Amaia Iribarren. Todas ellas, a excepción de Amaia Martínez (2028), tienen contrato hasta 2027, según ha informado Ibaigane en una extensa nota.
Eunate Astralaga ha sido una fija bajos palos en la SD Eibar en su segundo año de préstamo en Ipurua. Lo ha jugado prácticamente todo: 27 encuentros y 2430 minutos. En total, suma 43 partidos en Liga F y regresa a Lezama con tan solo 20 años para formar dupla junto a Adriana Nanclares.
La guardameta de Berango, habitual de las categorías inferiores de la selección española, con la que ganó el campeonato del Mundo sub-17 y el Europeo sub-19, fue convocada en 2025 por la absoluta y se coronó campeona de la Nations League.
En su misma línea, la lateral zurda Garazi Fácila (26 años) ha rendido a gran nivel en Eibar. Llegó al Athletic en el verano de 2023 procedente del Deportivo Alavés. La defensa de Lodosa salió cedida el pasado verano. Gara ha disputado 26 partidos, superando los 2300 minutos de juego, y ha marcado un gol.
Amaia Martínez ya sabe lo que es debutar con el primer equipo rojiblanco; lo hizo en la última jornada de la campaña 2022-2023 en Lezama. La leona ha puesto fin a una etapa de dos años cedida en el RCD Espanyol. En la primera, la 2024-2025, participó en 24 encuentros y en este segundo curso en la ciudad condal ha sufrido una lesión de tres meses que le obligó a pasar por quirófano. Reapareció en febrero y desde entonces, volvió a coger sensaciones hasta sumar la cifra total de 16 partidos (1255 minutos).
Marina Artero cierra un periplo de dos temporadas cedida en el Deportivo Abanca. La central de Barrika prácticamente ha copiado los números del primer año en Riazor. En esta campaña, ha jugado 19 partidos oficiales superando los 800 minutos.
Por último, Amaia Iribarren, tras ser una importante pieza en el centro del campo del filial rojiblanco en las últimas temporadas, debutó en Liga F de la mano del Granada CF en la 2024-2025. Tras la cesión en el club nazarí, en esta campaña ha repetido préstamo, pero esta vez en Eibar. La navarra ha disputado 1685 minutos con las armeras repartidos en 25 choques de Liga F y uno de Copa.
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