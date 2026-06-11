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Edin Terzic: “Es un honor y me hace sentir muy orgulloso ser del Athletic”

Edin Terzic, entrenador del Athletic
18:00 - 20:00
Primeras imagenes de Edin Terzic conociendo Lezama.
Euskaraz irakurri: Edin Terzic: “Ohore bat da eta oso harro sentiarazten nau Athleticekoa izateak”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Athletic ha difundido imágenes de su nuevo entrenador conociendo Lezama. El alemán no ha dudado en lanzar un mensaje a la afición: "Estoy ansioso por sentir San Mamés".

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