Edin Terzic: “Es un honor y me hace sentir muy orgulloso ser del Athletic”
El Athletic ha difundido imágenes de su nuevo entrenador conociendo Lezama. El alemán no ha dudado en lanzar un mensaje a la afición: "Estoy ansioso por sentir San Mamés".
Te puede interesar
Javi Lerga no continúa como entrenador del Athletic
El técnico navarro ha permanecido una temporada al frente del primer equipo femenino del club rojiblanco.
Jon Uriarte, sobre el equipo femenino: “Hay que intentar mantener el talento que tenemos”
El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte, ha valorado este martes en rueda de prensa la temporada realizada por el equipo femenino y ha reconocido que ha sido peor de lo previsto.
Jon Uriarte, sobre la temporada 2025-2026 para el Athletic masculino: “Ha sido decepcionante”
El presidente del club bilbaíno y Mikel González, director de Fútbol de la entidad, han comparecido, este martes, en San Mamés, para realizar un balance de la campaña. Uriarte y González, además de analizar lo realizado por el primer equipo masculino del Athletic, se han referido al nuevo entrenador, Edin Terzic, y a Nico Williams, entre otros nombres propios.
Irene Oguiza renueva con el Athletic, hasta 2029
La capitana del primer equipo rojiblanco ha ampliado por tres temporadas su contrato con el club bilbaíno. Oguiza lleva siete campañas en la máxima categoría, todas en el Athletic, y ha jugado, en ese periodo, 113 partidos oficiales, en los que ha marcado 14 goles.
Unai Egiluz, operado por segunda vez de la rodilla derecha
En la intervención, se le ha sustituido la plastia que le fue implantada hace diez meses en una operación anterior, ya que se le rompió en un entrenamiento.
Iñaki Williams, convocado con Ghana para el Mundial
Con esta confirmación, serán cuatro los jugadores del Athletic Club que partiparán en el Mundial.
El Athletic anuncia que Nerea Nevado, Maite Zubieta y Marta Sanadri no seguirán en el equipo
Nevado y Zubieta tenían una oferta de renovación con el Athletic que han decidido no aceptar, en tanto que Sanadri, que ha jugado, como cedida, en el Alavés en la temporada 2025-2026, tampoco continuará en el club rojiblanco.
El Athletic cierra la liga goleando al Alhama (4-1)
El Athletic Club ha ganado por 4-1 al Alhama en el partido de la última jornada de la Liga F Moeve disputado en Lezama. Los goles de Daniela Agote, Ane Campos (2) y Jone Amezaga han dado la victoria a las rojiblancas para despedir la temporada con buen sabor de boca.
Nico: “No he podido ayudar a mi equipo, y me gustaría reivindicarme en el Mundial"
El jugador del Athletic Club ha hablado sobre la frustración que siente por "no haber podido ayudar a su equipo" durante la temporada, y quiere mostrar su valía en el Mundial.