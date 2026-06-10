Javi Lerga no continúa como entrenador del Athletic, según ha anunciado este miércoles el club bilbaíno. El técnico navarro ha permanecido una temporada al frente del primer equipo femenino del club rojiblanco, al que llegó hace un año, en 2025, y con el que ha finalizado la Liga F Moeve de la temporada 2025-2026 en séptima posición.

Lerga, en total, ha dirigido al Athletic en 33 partidos, entre Liga, Copa de la Reina y Supercopa. El club rojiblanco ha destacado cómo, con él en el banquillo, han debutado, desde la cantera de Lezama, Eider Arana, Elene Gurtubay, Nerea Benito, Oihana Agirregomezkorta, Ane Bordegaray e Irati Alfaro.

Ahora, detalla el Athletic, Lerga y el propio club han determinado poner fin a esta etapa.