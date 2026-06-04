Irene Oguiza renueva con el Athletic, hasta 2029
Irene Oguiza ha renovado con el Athletic para las tres próximas temporadas, hasta 2029, tal y como ha anunciado este jueves el club bilbaíno. Oguiza, capitana del primer equipo rojiblanco, lleva siete campañas en la máxima categoría, todas en el Athletic, y ha jugado, en ese periodo, 113 partidos oficiales, en los que ha marcado 14 goles.
“A lo largo de estas temporadas, Irene Oguiza ha madurado, y se ha convertido en ejemplo de liderazgo al portar el brazalete de capitana; sobre el terreno de juego, es la manija en el centro de campo”, ha destacado el Athletic, en su página web.
Por su parte, Oguiza, de 26 años, en declaraciones recogidas por el club vasco, ha señalado que, para ella, este acuerdo de renovación es “muy especial. Estoy muy feliz por seguir tres años más en el Athletic. Agradezco al club la confianza puesta en mí. Confío mucho en el proyecto que tenemos, joven y ambicioso. Quiero devolver todo el cariño en forma de rendimiento las próximas temporadas”.
Te puede interesar
Unai Egiluz, operado por segunda vez de la rodilla derecha
En la intervención, se le ha sustituido la plastia que le fue implantada hace diez meses en una operación anterior, ya que se le rompió en un entrenamiento.
Iñaki Williams, convocado con Ghana para el Mundial
Con esta confirmación, serán cuatro los jugadores del Athletic Club que partiparán en el Mundial.
El Athletic anuncia que Nerea Nevado, Maite Zubieta y Marta Sanadri no seguirán en el equipo
Nevado y Zubieta tenían una oferta de renovación con el Athletic que han decidido no aceptar, en tanto que Sanadri, que ha jugado, como cedida, en el Alavés en la temporada 2025-2026, tampoco continuará en el club rojiblanco.
El Athletic cierra la liga goleando al Alhama (4-1)
El Athletic Club ha ganado por 4-1 al Alhama en el partido de la última jornada de la Liga F Moeve disputado en Lezama. Los goles de Daniela Agote, Ane Campos (2) y Jone Amezaga han dado la victoria a las rojiblancas para despedir la temporada con buen sabor de boca.
Nico: “No he podido ayudar a mi equipo, y me gustaría reivindicarme en el Mundial"
El jugador del Athletic Club ha hablado sobre la frustración que siente por "no haber podido ayudar a su equipo" durante la temporada, y quiere mostrar su valía en el Mundial.
Olatz Santana termina su etapa en el Athletic Club
La guardameta de Hernani, que llegó el pasado verano a Lezama, culmina su paso por la entidad rojiblanca.
Jokin Aranbarri no seguirá entrenando al Bilbao Athletic
El azkoitiarra ha sido técnido del filial las dos últimas temporadas.
Naroa Uriarte cuelga las botas a los 25 años tras dos graves lesiones de rodilla
La jugadora de Bakio, campeona del mundo y de Europa sub-17 en 2018, ha estado siete temporadas en la máxima categoría. Con el equipo rojiblanco ha jugado 38 partidos oficiales y suma además dos cesiones al Granada. Será homenajeada el próximo domingo en Lezama.
El Athletic gana al DUX Logroño en Las Gaunas y se asegura acabar la liga entre los ocho primeros (0-2)
Las de Javi Lerga se han adelantado en el minuto 15 por medio de Ane Azkona. Maddi Torre ha hecho el segundo gol en la segunda parte, en el minuto 52. Las rojiblancas se ahorrarán una ronda de Copa de la Reina la próxima temporada.