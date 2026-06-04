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Irene Oguiza renueva con el Athletic, hasta 2029

La capitana del primer equipo rojiblanco ha ampliado por tres temporadas su contrato con el club bilbaíno. Oguiza lleva siete campañas en la máxima categoría, todas en el Athletic, y ha jugado, en ese periodo, 113 partidos oficiales, en los que ha marcado 14 goles.
Irene Oguiza (Athletic)
Oguiza jugará en el Athletic hasta, al menos, 2029. Foto: Athletic Club.
Euskaraz irakurri: Irene Oguizak Athleticekin berritu du, 2029ra arte
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Irene Oguiza ha renovado con el Athletic para las tres próximas temporadas, hasta 2029, tal y como ha anunciado este jueves el club bilbaíno. Oguiza, capitana del primer equipo rojiblanco, lleva siete campañas en la máxima categoría, todas en el Athletic, y ha jugado, en ese periodo, 113 partidos oficiales, en los que ha marcado 14 goles.

“A lo largo de estas temporadas, Irene Oguiza ha madurado, y se ha convertido en ejemplo de liderazgo al portar el brazalete de capitana; sobre el terreno de juego, es la manija en el centro de campo”, ha destacado el Athletic, en su página web.

Por su parte, Oguiza, de 26 años, en declaraciones recogidas por el club vasco, ha señalado que, para ella, este acuerdo de renovación es “muy especial. Estoy muy feliz por seguir tres años más en el Athletic. Agradezco al club la confianza puesta en mí. Confío mucho en el proyecto que tenemos, joven y ambicioso. Quiero devolver todo el cariño en forma de rendimiento las próximas temporadas”. 

Mujeres deportistas Fútbol Irene Oguiza Liga F Moeve Athletic Club

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