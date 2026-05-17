EA Sports Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Athleticek bana egin du Celtarekin, aurtengo Ligan San Mamesen jokatu duen azken partidan

Swedbergek galiziarrak aurreratu ditu lehen zatian eta Iñaki Williamsek, berriz, berdinketa egin du bigarrenean. Valverderen eta Lekueren azken partida izan da Katedralean.

BILBAO, 17/05/2026.- El centrocampista del Celta de Vigo Moriba Kourouma (d) se escapa de Iñaki Williams, del Athletic, durante el encuentro de la jornada 37 de LaLiga que Athletic Club y Celta de Vigo disputan este domingo en el estadio de San Mamés. EFE/ Luis Tejido
Iñaki Williams, lehoien golaren egilea. Argazkia: Efe.
author image

AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Athletic Clubek eta Celtak bana egin dute San Mamesen, EA Sports Ligako 37. jardunaldiko partidan. Celtaren gola Williot Swedbergek sartu du lehen zatian eta Athleticena Iñaki Williamsek, bigarrenean. Aurtengo denboraldiko azken norgehiagoka izan da San Mamesen.

Celtaren gola partida hasi eta berahal iritsi da, laugarren minutuan,  aurrea hartu Ilaix Moribak Mikel Jauregizarri baloia lapurtu ostean. Gineako nazioarteko jokalariak pase azkarra eman dio Swedbergi eta suediarrak baloia Simonen atean sartu du, jaurtiketa gurutzatu baten bidez.

Bilbotarren gola bigarren zatian izan da, 52. minutuan. Iñaki Williamsek banakoa egin du Yuriren erdiraketa errematatuz, Ruiz de Galarretak hasitako erasoko jokaldian. 

Beraz, puntu bana Athletic eta Celtarentzat San Mamesen. Lehoiak agur esan diete behin betiko Europan jokatzeko zituten aukera apurrei.

Iñaki Williams Futbola Athletic Club San Mames EA Sports Liga Golak Ernesto Valverde

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X