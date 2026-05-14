Dani Vivianek bihurdura bat dauka orkatilan, eta Celtaren aurkako partidarako baja izan daiteke

Athleticeko atzelaria, asteazkenean, Bartzelonan, Espanyolen aurka jokatutako partidaren atsedenaldian kendu behar izan zuen Ernesto Valverdek. Vivianek bere eskuineko orkatilaren kanpoko alboko lotailuan lesio bat du.

Dani Vivian Athleticeko jokalaria; Argazkia: Europa Press
author image

E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Dani Vivian Athleticeko atzelaria eskuineko orkatilaren kanpoko alboko lotailuan bihurdura bat dauka, honek, Athleticek igandean San Mamesen Celtaren aurka jokatuko duen partidan huts egitea eragingo dio ziurrenik.

Talde bilbotarrak argitaratutako medikuntza-jakinarazpenean, asteazkenean Espanyolen aurka lesionatutako atzelaria, “bilakaeraren zain” geratzen dela zehaztu du, eta denboraldi honetan San Mamesen jokatuko den azkeneko partidarako, benetako zalantza da.

Futbola Athletic Club San Mames EA Sports Liga

