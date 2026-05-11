Iñigo Lekuek futbol profesionala utziko duela iragarri du
Athleticen jokalariak erabakia hartu du klubak kontratua ez diola berrituko jakin ondoren.
Iñigo Lekue Athleticen jokalariak futbol profesionala utziko du denboraldi amaieran, talde zuri-gorrian hamaika sasoi eman ondoren. Hori erabaki du deustuarrak, kirol-zuzendaritzak kontratua ez diola berrituko jakinarazi eta gero.
Danok Bat taldean hezia, Lekuek Basconian eta Bilbao Athleticen jokatu zuen, lehen taldean hasi aurretik.
Liga amaitzeko hiru jardunaldiren faltan, Lekuek 281 partida ofizialetan jantzi du elastiko zuri-gorria (18 partida denboraldi honetan), eta 3 txapelketa irabazi: 2023/24ko Kopa eta 2014/15 eta 2019/20 denboraldietako Superkopak.
Zure interesekoa izan daiteke
Nico Williamsek eta Sancetek giharretako lesio moderatuak dituzte
Bi jokalariak ordezkatu behar izan zituzten Valentziaren aurkako partidan.
Ernesto Valverde omendu dute San Mamesen: “Gure bihotzetan betirako! Eskerrik asko, Txingurri”
Athleticekin ligan 500 partida egin berritan, Ernesto Valverderi esker ona adierazi diote jarraitzaileek San Mamesen oihal erraldoia aterata.
Iñaki Williams: “Oso sentsazio txarra, orain irentsi eta egoerari eutsi besterik ez dago”
Iñaki Williams Athleticeko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 35. jardunaldiko partidan bere taldeak Valentziaren aurka 0-1 galdu ostean.
Sadiqek Athletic Europatik urrundu du, eta Valentziak eskura dauka salbazioa (0-1)
Valentziak 3 puntuak eraman ditu San Mamesetik, Sadiqek bigarren zatian zelaira sartu eta berehala sartutako golari esker. Nico Williams lesionatu egin da, lehen zatia bukatu aurretik.
Athleticek galdu egin du Deportivoren aurka etxean (0-1)
Athleticek 0-1 galdu du Deportivoren aurka Lezaman jokatu duen partida. Galiziako taldearen gola Ainhoa Marinek sartu du. Talde zuri-gorriak 8. postuan jarraitzen du F Moeve Ligako sailkapenean, 38 punturekin.
Valverde: “Europarako beste postu bat dago, eta guretzat pizgarri handia da"
Athletic Clubeko entrenatzaileak Valentziaren aurka San Mamesen jokatuko duten EA Sports Ligako 35. jardunaldiko partidari buruz hitz egin du.
Yeray Alvarez: “Nire ibilbidea Athleticen amaitzea da nire ametsa”
Yeray Alvarezek kontratua berritu du Athleticekin 2028ra arte. Atzelaria oso pozik agertu da akordioarekin eta "jokatzen jarraitzeko inoiz baino gogo handiagoarekin". Prentsaurrekoan, jokatu ezinda eman dituen 10 hilabeteei buruz eta Edin Terzic entrenatzaile berriari buruz ere hitz egin du. (Bideoa gazteleraz)
Yerayk 2028ra arte luzatu du kontratua Athleticekin
Barakaldoko erdiko atzelariak bi denboraldiz gehiagoz sinatu du, kontratua hiru urte arte luzatzeko aukerarekin. "Bi aldeek nahi dutenean, dena oso erraza da. Oso pozik nago kontratua berritzearekin eta beti errepikatuko dut nire ametsa nire ibilbidea hemen amaitzea dela", azpimarratu du Yerayk.
Edin Terzić egokia al da Athleticen entrenatzaile izateko?
Mendeneko entrenatzailea, San Mamesko aulkiko maizter berria eta Ernesto Valverderen ordezkoa, Athleticen historiako bigarren entrenatzaile alemaniarra izango da Jupp Heynckesen atzetik. Terzićek aita bosniarra eta ama kroaziarra ditu, eta Dortmunden Kloppen oinordekotzat hartzen dute.