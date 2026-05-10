Ernesto Valverde omendu dute San Mamesen: “Gure bihotzetan betirako! Eskerrik asko, Txingurri”
Athleticekin ligan 500 partida egin berritan, Ernesto Valverderi esker ona adierazi diote jarraitzaileek San Mamesen oihal erraldoia aterata.
Iñaki Williams: “Oso sentsazio txarra, orain irentsi eta egoerari eutsi besterik ez dago”
Iñaki Williams Athleticeko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 35. jardunaldiko partidan bere taldeak Valentziaren aurka 0-1 galdu ostean.
Sadiqek Athletic Europatik urrundu du, eta Valentziak eskura dauka salbazioa (0-1)
Valentziak 3 puntuak eraman ditu San Mamesetik, Sadiqek bigarren zatian zelaira sartu eta berehala sartutako golari esker. Nico Williams lesionatu egin da, lehen zatia bukatu aurretik.
Athleticek galdu egin du Deportivoren aurka etxean (0-1)
Athleticek 0-1 galdu du Deportivoren aurka Lezaman jokatu duen partida. Galiziako taldearen gola Ainhoa Marinek sartu du. Talde zuri-gorriak 8. postuan jarraitzen du F Moeve Ligako sailkapenean, 38 punturekin.
Valverde: “Europarako beste postu bat dago, eta guretzat pizgarri handia da"
Athletic Clubeko entrenatzaileak Valentziaren aurka San Mamesen jokatuko duten EA Sports Ligako 35. jardunaldiko partidari buruz hitz egin du.
Yeray Alvarez: “Nire ibilbidea Athleticen amaitzea da nire ametsa”
Yeray Alvarezek kontratua berritu du Athleticekin 2028ra arte. Atzelaria oso pozik agertu da akordioarekin eta "jokatzen jarraitzeko inoiz baino gogo handiagoarekin". Prentsaurrekoan, jokatu ezinda eman dituen 10 hilabeteei buruz eta Edin Terzic entrenatzaile berriari buruz ere hitz egin du. (Bideoa gazteleraz)
Yerayk 2028ra arte luzatu du kontratua Athleticekin
Barakaldoko erdiko atzelariak bi denboraldiz gehiagoz sinatu du, kontratua hiru urte arte luzatzeko aukerarekin. "Bi aldeek nahi dutenean, dena oso erraza da. Oso pozik nago kontratua berritzearekin eta beti errepikatuko dut nire ametsa nire ibilbidea hemen amaitzea dela", azpimarratu du Yerayk.
Edin Terzić egokia al da Athleticen entrenatzaile izateko?
Mendeneko entrenatzailea, San Mamesko aulkiko maizter berria eta Ernesto Valverderen ordezkoa, Athleticen historiako bigarren entrenatzaile alemaniarra izango da Jupp Heynckesen atzetik. Terzićek aita bosniarra eta ama kroaziarra ditu, eta Dortmunden Kloppen oinordekotzat hartzen dute.
Edin Terzić izango da Athleticen entrenatzailea datozen bi denboraldietan
Talde zuri-gorriak X kontuan argitaratutako ohar baten bidez eman du entrenatzaile alemaniarraren fitxaketaren berri. Mendeneko entrenatzailea Athleticen historiako bigarren entrenatzaile alemaniarra izango da Jupp Heynckesen atzetik. Alemaniarra da, baina aita bosniarra eta ama kroaziarra ditu.
Ernesto Valverde: “Lasaitu handia hartu dugu, inork ez daki zer sufritzen den hor behean"
Ernesto Valverdek 500 partida bete ditu Athleticen aulkian, Alavesen aurka irabazi eta Athleticek Lehen Mailan jarraitzea ziurtatu duen egunean. Entrenatzaile zuri-gorriak lortu du. Zuri-gorrien entrenatzaileak jokalari eta teknikarien "sufrimendua" azpimarratu du.