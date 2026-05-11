Nico Williamsek eta Sancetek giharretako lesio moderatuak dituzte
Nico Williams eta Oihan Sancet Athletic Clubeko jokalariek maila "ertaineko" giharretako lesioak dituzte, talde zuri-gorriak astelehen honetan Bilbon egindako proba medikoen ostean emandako osasun-partearen arabera.
Niko Valentziaren aurkako partidako 36. minutuan ordezkatu behar izan zuten, eta ezker hankako muskulatura iskiosuralean dauka lesioa. Bestalde, Sancetek ere min hartu du muskulatura iskiosuralean, baina eskuineko hankan.
Bi jokalariak bilakaeraren zain daude, baina ziurtzat jo daiteke asteazkenean Espanyolen aurka jokatuko duten partidan baja izango direla, eta, ziurrenik, igandean San Mamesen Celtaren aurka jokatuko duten LaLigako azken-aurreko jardunaldian ere bai.
