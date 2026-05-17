El Athletic empata con el Celta en el último partido de la presente Liga en San Mamés (1-1)
El Athletic Club y el Celta, con tantos de Williot Swedberg en la primera parte y de Iñaki Williams en la segunda, han empatado a un gol en el último partido de la temporada en San Mamés que fue además el de despedida de Ernesto Valverde del banquillo de 'La Catedral'.
El Celta se adelantó a los cuatro minutos en un tanto fraguado en un robo de balón de Ilaix Moriba a Mikel Jauregizar. El internacional guineano filtró la pelota con rapidez para la llegada de Williot y el sueco resolvió con un gran disparo cruzado.
En el 52 Iñaki Williams puso el 1-1 definitivo rematando un centro de Yuri tras una excelente jugada de ataque iniciada por Ruiz de Galarreta.
Al final, por tanto, reparto de puntos en el último partido de la presente Liga en San Mamés. Los leones dicen definitivamente adiós a las posibilidades de jugar la próxima campaña en Europa.
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