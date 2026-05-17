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El Athletic empata con el Celta en el último partido de la presente Liga en San Mamés (1-1)

Swedberg ha adelantado a los gallegos en la primera parte e Iñaki Williams ha firmado el empate en la segunda, en la despedida de Valverde y Lekue en la Catedral.
BILBAO, 17/05/2026.- El centrocampista del Celta de Vigo Moriba Kourouma (d) se escapa de Iñaki Williams, del Athletic, durante el encuentro de la jornada 37 de LaLiga que Athletic Club y Celta de Vigo disputan este domingo en el estadio de San Mamés. EFE/ Luis Tejido
Iñaki Williams, autor del gol de los leones. Foto: Efe.
Euskaraz irakurri: Athleticek Celtarekin berdindu du San Mamesen jokatu duen Ligako azken partida (1-1)
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El Athletic Club y el Celta, con tantos de Williot Swedberg en la primera parte y de Iñaki Williams en la segunda, han empatado a un gol en el último partido de la temporada en San Mamés que fue además el de despedida de Ernesto Valverde del banquillo de 'La Catedral'.

El Celta se adelantó a los cuatro minutos en un tanto fraguado en un robo de balón de Ilaix Moriba a Mikel Jauregizar. El internacional guineano filtró la pelota con rapidez para la llegada de Williot y el sueco resolvió con un gran disparo cruzado.

En el 52 Iñaki Williams puso el 1-1 definitivo rematando un centro de Yuri tras una excelente jugada de ataque iniciada por Ruiz de Galarreta. 

Al final, por tanto, reparto de puntos en el último partido de la presente Liga en San Mamés. Los leones dicen definitivamente adiós a las posibilidades de jugar la próxima campaña en Europa.

Iñaki Williams Fútbol Athletic Club San Mamés LaLiga EA Sports Goles

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