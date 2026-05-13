Athleticek ez du bururik altxatzen eta enegarren porrota jaso du etxetik kanpo, Espanyolen aurka (2-0)

Lehen zatian, Athleticek ez ditu bere abagune onenak aprobetxatu, eta Valverderen taldeak bizitasuna galdu du bigarren zatian. Pere Millaren eta Kike Garciaren golek erabaki dute norgehiagoka.

Unai-Gomez-Espanyol-Athletic

Unai Gomez, burumakur, partidako lehen gola jaso ondoren. Argazkia: EFE

E. L. H. | KIROLAK EITB

Athleticek porrota jaso du Espanyolen aurka Bartzelonan (2-0), EA Sports Ligako 36. jardunaldian. Ernesto Valverderen taldeak ez du bururik altxatzen eta bere enegarren porrota jaso du etxetik kanpo. Espanyolek Athleticen aurka irabazi zuen bere azken partida, San Mamesen. Pere Millaren eta Kike Garciaren golek Jose Manuel Gonzalezen taldea berpiztu dute.

Athleticek gol aukerak izan ditu lehen zatian, nahiz eta partida parekatua izan da jokoari eta intentsitateari dagokienez. 12. minutuan, Berenguerrek Galarretaren pase bikaina buruarekin orraztu du area barruan, baina Dmitrovicek nafarraren asmoari ezin hobeto erreparatu dio, baloia kornerrera bidaliz. Korner horretan bertan, Vivianek ez du asmatu erremate garbi batean, erraza zirudienean. Erdiko atzelari zuri-gorriak ez du baloia buruz ondo jo.

19. minutuan Unai Simonek lan egin behar izan du, Romeroren jaurtiketa on bat gelditzeko. Handik gutxira, Vivianek orkatila bihurritu du, korner baten lehian, baina berdegunean jarraitu ahal izan du. 31. minutuan, Berenguer txilenaz errematatzen saiatu da, oso zaila zen, eta baloia oso desbideratuta joan zaio. Hurrengo minutuan, Simonek kornerrera bidali behar izan du aurrelari perikito bate orpoz egindako errematea.

Valverderen mutilen aukerarik argienak lehen zatiko azken txanpan iritsi dira. 38. minutuan, beste korner batean, Laportek ez du asmatu dena alde zuenean, Unai Gomezek baloia lehen zutoinean orraztu ondoren. Baloiak botea eman ondoren langan jo du, eta aldaratzean ere Iñaki Williamsek ez du baloia sare barrura bidaltzen asmatu.

45. minutuan, Simon areatik irten da, noraezean, talde bilbotarrari oso garesti atera ahal zitzaion jokaldian, eta luzapenean, Unai Gomezek zutoinera bidali du baloia, area barrutik jaurtita. Atzelariak baloia eskuarekin ukitu duela esan dio epaileari, baina deus adierazi.

Yeray: "Taldea minduta dago, baina aurrera begiratzea besterik ez zaigu geratzen"

Aldageletatik bueltan, Yeray Vivianen ordez berdeguneratu da. Dirudienez, atzelari gasteiztarra ez da osatu, lehen zatian orkatila bihurritu ondoren. Bigarren zatian neurketaren erritmoak nabarmen egin du behera, eta ez da abagune argirik izan lehen minutuetan.

Jauregizar eta Guruzeta zelaian sartu ditu Valverdek, Ruiz de Galarreta eta Iñaki Williamsen ordez, norgehiagokako azken 30 minutuei aurre egiteko. Berehala, Bermeoko erdilariak area barrutik jaurtiketa egin du, eta atzelari perikito batek aldaratu du.

68. minutuan, Pere Millak gola egin du, lehen zutoinean Yerayri aurrea hartuta. Talde kataluniarrak saria aurkitu du bigarren zatian izan duen aukera apurretako batean. Jarraian, Valverdek Areso eseri du, Gorosabel zelaian sartzeko.

Azken txanpan, Guruzetari jaurtiketa bat gora joan zaio, eta donostiarraren burukada bat korner batean, Dmitrovicek lehen zutoinean gelditu du. Nico Serrano Unai Gomezen ordez zelairatu da, baina zerbait egiteko denbora gutxirekin, eta jokoan eragin gutxi izan du. Kike Garciak kataluniarren garaipena ziurtatu du luzapenean. Azkenean, beste porrot bat jaso du Athleticek, ez baititu bere aukerak aprobetxatu eta ordaindu du.

