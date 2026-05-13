Athleticek ez du bururik altxatzen eta enegarren porrota jaso du etxetik kanpo, Espanyolen aurka (2-0)
Lehen zatian, Athleticek ez ditu bere abagune onenak aprobetxatu, eta Valverderen taldeak bizitasuna galdu du bigarren zatian. Pere Millaren eta Kike Garciaren golek erabaki dute norgehiagoka.
Athleticek porrota jaso du Espanyolen aurka Bartzelonan (2-0), EA Sports Ligako 36. jardunaldian. Ernesto Valverderen taldeak ez du bururik altxatzen eta bere enegarren porrota jaso du etxetik kanpo. Espanyolek Athleticen aurka irabazi zuen bere azken partida, San Mamesen. Pere Millaren eta Kike Garciaren golek Jose Manuel Gonzalezen taldea berpiztu dute.
Athleticek gol aukerak izan ditu lehen zatian, nahiz eta partida parekatua izan da jokoari eta intentsitateari dagokienez. 12. minutuan, Berenguerrek Galarretaren pase bikaina buruarekin orraztu du area barruan, baina Dmitrovicek nafarraren asmoari ezin hobeto erreparatu dio, baloia kornerrera bidaliz. Korner horretan bertan, Vivianek ez du asmatu erremate garbi batean, erraza zirudienean. Erdiko atzelari zuri-gorriak ez du baloia buruz ondo jo.
19. minutuan Unai Simonek lan egin behar izan du, Romeroren jaurtiketa on bat gelditzeko. Handik gutxira, Vivianek orkatila bihurritu du, korner baten lehian, baina berdegunean jarraitu ahal izan du. 31. minutuan, Berenguer txilenaz errematatzen saiatu da, oso zaila zen, eta baloia oso desbideratuta joan zaio. Hurrengo minutuan, Simonek kornerrera bidali behar izan du aurrelari perikito bate orpoz egindako errematea.
Valverderen mutilen aukerarik argienak lehen zatiko azken txanpan iritsi dira. 38. minutuan, beste korner batean, Laportek ez du asmatu dena alde zuenean, Unai Gomezek baloia lehen zutoinean orraztu ondoren. Baloiak botea eman ondoren langan jo du, eta aldaratzean ere Iñaki Williamsek ez du baloia sare barrura bidaltzen asmatu.
45. minutuan, Simon areatik irten da, noraezean, talde bilbotarrari oso garesti atera ahal zitzaion jokaldian, eta luzapenean, Unai Gomezek zutoinera bidali du baloia, area barrutik jaurtita. Atzelariak baloia eskuarekin ukitu duela esan dio epaileari, baina deus adierazi.
Aldageletatik bueltan, Yeray Vivianen ordez berdeguneratu da. Dirudienez, atzelari gasteiztarra ez da osatu, lehen zatian orkatila bihurritu ondoren. Bigarren zatian neurketaren erritmoak nabarmen egin du behera, eta ez da abagune argirik izan lehen minutuetan.
Jauregizar eta Guruzeta zelaian sartu ditu Valverdek, Ruiz de Galarreta eta Iñaki Williamsen ordez, norgehiagokako azken 30 minutuei aurre egiteko. Berehala, Bermeoko erdilariak area barrutik jaurtiketa egin du, eta atzelari perikito batek aldaratu du.
68. minutuan, Pere Millak gola egin du, lehen zutoinean Yerayri aurrea hartuta. Talde kataluniarrak saria aurkitu du bigarren zatian izan duen aukera apurretako batean. Jarraian, Valverdek Areso eseri du, Gorosabel zelaian sartzeko.
Azken txanpan, Guruzetari jaurtiketa bat gora joan zaio, eta donostiarraren burukada bat korner batean, Dmitrovicek lehen zutoinean gelditu du. Nico Serrano Unai Gomezen ordez zelairatu da, baina zerbait egiteko denbora gutxirekin, eta jokoan eragin gutxi izan du. Kike Garciak kataluniarren garaipena ziurtatu du luzapenean. Azkenean, beste porrot bat jaso du Athleticek, ez baititu bere aukerak aprobetxatu eta ordaindu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Yeray Alvarez: “Taldea minduta dago, baina aurrera begiratzea besterik ez zaigu geratzen"
Athleticek 2-0 galdu du Espanyolen aurka, eta horrek "inoren lurraldean" egotetik atera ditu, Yeray Alvarezek azaldu duenez. EA Sports Ligan bizi den egoera kontuan hartuta, atzelariak argi dauka: "Final bati bezala begiratu behar diogo Celtaren aurkako partidari".
“Irabaztera goaz; Espanyolek asko du jokoan, baina guk ere bai”
Ernesto Valverdek prentsaurrekoa eskaini du Espanyolen aurkako partidaren atarian. Hiru puntuen bila doazela azaldu du Cacereskoak, “azken urteetako denboraldi gogorrena” izaten ari den honetan. Horrez gain, futbol profesionala utziko dula iragarri duen Iñaki Lekue ere izan du hizpide. (Bideoa gazteleraz)
Nico Williamsek eta Sancetek giharretako lesio moderatuak dituzte
Bi jokalariak ordezkatu behar izan zituzten Valentziaren aurkako partidan.
Iñigo Lekuek futbol profesionala utziko duela iragarri du
Athleticen jokalariak erabakia hartu du klubak kontratua ez diola berrituko jakin ondoren.
Ernesto Valverde omendu dute San Mamesen: “Gure bihotzetan betirako! Eskerrik asko, Txingurri”
Athleticekin ligan 500 partida egin berritan, Ernesto Valverderi esker ona adierazi diote jarraitzaileek San Mamesen oihal erraldoia aterata.
Iñaki Williams: “Oso sentsazio txarra, orain irentsi eta egoerari eutsi besterik ez dago”
Iñaki Williams Athleticeko jokalariaren adierazpenak, EA Sports Ligako 35. jardunaldiko partidan bere taldeak Valentziaren aurka 0-1 galdu ostean.
Sadiqek Athletic Europatik urrundu du, eta Valentziak eskura dauka salbazioa (0-1)
Valentziak 3 puntuak eraman ditu San Mamesetik, Sadiqek bigarren zatian zelaira sartu eta berehala sartutako golari esker. Nico Williams lesionatu egin da, lehen zatia bukatu aurretik.
Athleticek galdu egin du Deportivoren aurka etxean (0-1)
Athleticek 0-1 galdu du Deportivoren aurka Lezaman jokatu duen partida. Galiziako taldearen gola Ainhoa Marinek sartu du. Talde zuri-gorriak 8. postuan jarraitzen du F Moeve Ligako sailkapenean, 38 punturekin.
Valverde: “Europarako beste postu bat dago, eta guretzat pizgarri handia da"
Athletic Clubeko entrenatzaileak Valentziaren aurka San Mamesen jokatuko duten EA Sports Ligako 35. jardunaldiko partidari buruz hitz egin du.