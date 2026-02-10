Copa del Rey
Valverde: "En un derbi, las distancias siempre se acortan"

El técnico del Athletic, Ernesto Valverde. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Bideoa: Ernesto Valverderen prentsaurrekoa 2026ko Errege Kopako finalerdietako joaneko derbiaren aurretik
E. L. H. | EITB

El entrenador del Athletic ha comparecido en rueda de prensa en vísperas del derbi de ida de la semifinal de la Copa del Rey. "No me importa mucho quien tenga el cartel de favorito, porque no te garantiza nada", ha dicho el técnico rojiblanco. "Es una semifinal bonita, de mucha tensión y de mucha ilusión para los aficionados de los dos equipos", ha agregado.

