El entrenador del Athletic ha comparecido en rueda de prensa en vísperas del derbi de ida de la semifinal de la Copa del Rey. "No me importa mucho quien tenga el cartel de favorito, porque no te garantiza nada", ha dicho el técnico rojiblanco. "Es una semifinal bonita, de mucha tensión y de mucha ilusión para los aficionados de los dos equipos", ha agregado.