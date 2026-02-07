Errege Kopa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Valverde: "Kopako finalerdian dena irekita dago, eta polita izango da zaleentzat"

Ernesto Valverde
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Athleticeko entrenatzailearen ustez, "kanporaketa honetan dena irekita dago, eta zaleentzat polita izango da""Oraintsu jokatu dugu Realaren aurka, eta guretzat partida zaila izan zen. Zaila izango da, tentsioa egongo da. Finalerdia da. Ontzian zegoen edozein aurkari zaila izango zen", adierazi du Valverdek.

Futbola Athletic Club Errege Kopa Ernesto Valverde

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X