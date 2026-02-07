Copa del Rey
Valverde: "En la semifinal de la Copa todo está abierto y será bonita para los aficionados"

Ernesto Valverde
18:00 - 20:00
Ernesto Valverde. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Valverde: "Kopako finalerdian dena irekita dago eta polita izango da zaleentzat"
author image

EITB

Última actualización

El entrenador del Athletic cree que en dicha eliminatoria "todo está abierto" y será "bonita" para los aficionados. "Tenemos un recuerdo reciente frente a la Real que fue muy complicado para nosotros. Será difícil, habrá tensión... Es una semifinal. Cualquier rival de los que había en el bombo iba a ser complicado" ha señalado. 

Fútbol Athletic Club Copa del Rey Ernesto Valverde

