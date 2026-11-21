Alavesek amaiera eman dio bolada txarrari etxean, Deportivo mendean hartuta (3-1)
Azken 8 partidak galdu ostean, talde babazorroak urrezko 3 puntu lortu ditu, garaipenen lehorteari amaiera emanez. Angel Perez, Lucas Boye eta Denis Suarez izan dira Gasteizko taldearen golegileak.
Alavesek 3-1 gainditu du Coruñako Deportivo EA Sports Ligako 13. jardunaldiko partidan, eta, azken 8 partidetan garaipena lortu ezinik izan ostean, talde babazorroak urrezko 3 puntu eskuratu ditu. Etxekoak bi minutura aurreratu dira, eta Galiziakoak atsedenaldira iritsi aurretik lortu du markagailua berdintzea, atera jaurti gabe, Nahuel Tenagliak bere atean sartu baitu baloia. Lucas Boyek 2-1ekoa jarri du, eta Denisek partida erabakita utzi du azken txanpan.
Bigarren minutuan, Blancoren pase luze batek ezustean harrapatu du Deportivoren defentsa, eta Angel Perezek aukera aprobetxatu du baloia ate barrura bidali eta talde babazorroa aurreratzeko. Quique Sanchez Floresen taldeak azkar hartu du partidaren kontrola, eta jaun eta jabe izan da, batez ere hegaletatik.
Arabako taldea nagusi izan da jokoan, eta lehia ugari irabazi ditu, erasoan zein defentsan. Gainera, presio oso eraginkorra egin du, eta jokaldi arriskutsuak egin ditu etengabe. Angel Perez izan da lehen zatiko protagonistetako bat, eta falta bat behartu du eta Deportivoko hegaleko jokalariari txartel horia ateratzea. 32. minutuan, Angel Perezek berak ere ikusi du txartel horia.
Etxeko taldeak partida kontrolpean zuela zirudienean, Deportivoren berdinketa iritsi da, 40. minutuan. Aubameyangek baloi luze bat baliatu du Siveraren aurrean planto egiteko, eta Yeremay bilatu du area barruan. Hala ere, Tenaglia baloiaren ibilbidean gurutzatu da, eta, aldentzeko ahaleginean, bere atean sartu du baloia. Deportivok markagailua berdindu du horrela, lehen jokaldi arriskutsuan.
Horrela, Alaves berdinketa batekin iritsi da atsedenaldira, lehen zati ona egin eta gero. Aldageletatik bueltan, 53. minutuan, Quique Sanchez Floresen taldeak penalti bat izan du alde, Mario Sorianok eskuarekin baloia ukitu duelako area barruan. Boyek indarrez jaurti du, baina talde bisitariaren atezainak asmoa igarri, eta jaurtiketa gelditu dio.
Hala ere, 62. minutuan, aurrelari argentinarrak ez du alferrik galdu aukera-aukeran jarri dioten baloia, eta etxeko taldea aurretik jarri du markagailuan (2-1).
Alavesek hirugarren gola bilatu du, eta Galiziako taldeak, aldaketa guztiak eginda, aurrera egin du berdinketaren bila. Lucas Boyek gidatutako jokaldi bati esker Denis Suarez bikain batek partida erabakita utzi du, behin betiko 3-1ekoa sartuta.