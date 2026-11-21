El Alavés tumba al Deportivo en Mendizorrotza y pone fin a su mala racha (3-1)
Ángel Pérez, con un gol y una asistencia, y Lucas Boyé, con un gol tras fallar un penalti y otra asistencia, y Denis Suárez con otro tanto, ha recuperado la sonrisa del Deportivo Alavés, que ha superado con contundencia por 3-1 al Deportivo A Coruña y ha vuelto a ganar ocho jornadas después. Los locales se han adelantado a los dos minutos y los gallegos, sin tirar a portería, han igualado antes del descanso con un gol en propia puerta de Nahuel Tenaglia. Lucas Boyé ha puesto el 2-1 tras errar una pena máxima y Denis ha sentenciado en la recta final.
El Deportivo Alavés ha comenzado el encuentro de la mejor manera posible. En el minuto 2, un pase largo de Blanco ha sorprendido a toda la defensa del Deportivo de La Coruña y Ángel Pérez ha aprovechado la ocasión para enviar el balón al fondo de la portería y adelantar al conjunto babazorro. El equipo de Quique Sánchez Flores ha tomado rápidamente el control del partido y ha sido muy superior, especialmente por las bandas.
El conjunto albiazul ha dominado el juego y ha ganado numerosos duelos, tanto en ataque como en defensa. Además, ha ejercido una presión muy efectiva y ha generado constantes ocasiones de peligro. Ángel Pérez ha sido uno de los protagonistas de la primera mitad y ha conseguido forzar una falta que ha terminado con la amonestación del lateral del Deportivo de La Coruña. En el minuto 32, el propio Ángel Pérez también ha visto la tarjeta amarilla.
Cuando el Alavés parecía tener el partido bajo control, ha llegado el empate del Deportivo en el minuto 40. Aubameyang ha aprovechado un balón largo para plantarse ante Sivera y ha buscado a Yeremay dentro del área. Sin embargo, Tenaglia se ha cruzado en la trayectoria del balón y, en su intento de despeje, ha terminado introduciéndolo en su propia portería. El Deportivo ha conseguido así igualar el marcador prácticamente en una de sus primeras llegadas con peligro.
De esta manera, el Alavés ha llegado al descanso con un empate que ha sabido a poco después de una gran primera parte.
Tras pasar por los vestuarios, en el minuto 53, el Alavés ha dispuesto de un penalti por una mano de Mario Soriano. Boyé ha lanzado con fuerza, pero el guardameta visitante le ha adivinado las intenciones y ha detenido el lanzamiento desde los once metros.
Sin embargo, en el minuto 62, el delantero argentino no ha desaprovechado el regalo que le han puesto en bandeja y ha adelantado al conjunto babazorro (2-1).
El Alavés ha buscado el tercero, mientras que el equipo gallego, con todos los cambios hechos, se ha estirado en busca del empate. Con el conjunto gallego volcado, una conducción de Lucas Boyé ha acabado con el gol de la sentencia de un grandísimo Denis Suárez, que ha puesto el 3-1 definitivo a puerta vacía.