El conjunto albiazul ha dominado el juego y ha ganado numerosos duelos, tanto en ataque como en defensa. Además, ha ejercido una presión muy efectiva y ha generado constantes ocasiones de peligro. Ángel Pérez ha sido uno de los protagonistas de la primera mitad y ha conseguido forzar una falta que ha terminado con la amonestación del lateral del Deportivo de La Coruña. En el minuto 32, el propio Ángel Pérez también ha visto la tarjeta amarilla.

Cuando el Alavés parecía tener el partido bajo control, ha llegado el empate del Deportivo en el minuto 40. Aubameyang ha aprovechado un balón largo para plantarse ante Sivera y ha buscado a Yeremay dentro del área. Sin embargo, Tenaglia se ha cruzado en la trayectoria del balón y, en su intento de despeje, ha terminado introduciéndolo en su propia portería. El Deportivo ha conseguido así igualar el marcador prácticamente en una de sus primeras llegadas con peligro.