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Pablo Ibáñez: “Este punto nos va a servir de mucho"
Euskaraz irakurri: Pablo Ibañezen adierazpenak Sevillak eta Alavesek hutsean berdindu ostean
El Deportivo Alavés ha empatado a cero contra el Sevilla este viernes en el partido disputado en el Sánchez-Pizjuán que ha abierto la 12ª jornada de LaLiga EA Sports.
A los babazorros les ha faltado colmillo en el ataque, y suman su octavo partido sin ganar en un choque en el que el más destacado ha sido Sivera, que ha parado un penalti.
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