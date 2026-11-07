Sevilla vs. Alavés (0-0)
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Pablo Ibáñez: “Este punto nos va a servir de mucho"

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Pablo Ibáñez jugador Alavés
18:00 - 20:00
Pablo Ibáñez, jugador del Alavés. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Pablo Ibañezen adierazpenak Sevillak eta Alavesek hutsean berdindu ostean
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Última actualización

El Deportivo Alavés ha empatado a cero contra el Sevilla este viernes en el partido disputado en el Sánchez-Pizjuán que ha abierto la 12ª jornada de LaLiga EA Sports. 

A los babazorros les ha faltado colmillo en el ataque, y suman su octavo partido sin ganar en un choque en el que el más destacado ha sido Sivera, que ha parado un penalti.

El Alavés empata con el Sevilla en un partido sin chispa y sin goles (0-0)
Fútbol Alavés LaLiga EA Sports

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