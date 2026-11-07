El Deportivo Alavés ha empatado a cero contra el Sevilla este viernes en el partido disputado en el Sánchez-Pizjuán que ha abierto la 12ª jornada de LaLiga EA Sports.

A los babazorros les ha faltado colmillo en el ataque, y suman su octavo partido sin ganar en un choque en el que el más destacado ha sido Sivera, que ha parado un penalti.