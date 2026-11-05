SEVILLA - ALAVÉS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Sánchez Flores: “Sólo una victoria nos puede sacar de una dinámica apagada”

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sanchez Flores: “Fede ekintzak egin behar ditugu eta talde honek dituen alde onak non dauden bilatu”
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El Alavés jugará contra el Sevilla este viernes, 6 de noviembre. Quique Sánchez Flores ha explicado que lo que más les preocupa es “recuperar la moral de los jugadores”, ya que les espera “un partido muy complicado”.

Fútbol Quique Sánchez Flores LaLiga EA Sports Alavés

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X