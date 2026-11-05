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Sánchez Flores: “Sólo una victoria nos puede sacar de una dinámica apagada”
El Alavés jugará contra el Sevilla este viernes, 6 de noviembre. Quique Sánchez Flores ha explicado que lo que más les preocupa es “recuperar la moral de los jugadores”, ya que les espera “un partido muy complicado”.
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