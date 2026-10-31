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Tenaglia: “Hemos dado una imagen muy mala"
Euskaraz irakurri: Tenaglia: "Oso irudi txarra eman dugu"
El jugador del Alavés ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Barcelona (6-1) en el partido de la 11ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Camp Nou. Ha admitido que no han estado "a la altura", y que tienen que dar la vuelta a la mala situación del equipo.
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