Barcelona vs. Alavés (6-1)
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Tenaglia: “Hemos dado una imagen muy mala"

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Nahuel Tenaglia
18:00 - 20:00
Nahuel Tenaglia. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Tenaglia: "Oso irudi txarra eman dugu"
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Última actualización

El jugador del Alavés ha hablado sobre la derrota sufrida ante el Barcelona (6-1) en el partido de la 11ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Camp Nou. Ha admitido que no han estado "a la altura", y que tienen que dar la vuelta a la mala situación del equipo.

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