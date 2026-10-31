Pesadilla de Halloween del Alavés en el Camp Nou (6-1)
El Deportivo Alavés ha sufrido una goleada por 6-1 contra el Barcelona este sábado en el partido de la 11ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Camp Nou. Los babazorros no han sido capaces de plantar cara y encadenan su séptima jornada sin ganar ante un equipo culé que ha sido una apisonadora.
Quique Sánchez Flores ha incorporado novedades en el once y ha querido plantear el partido de tal forma que evitara el juego y control habitual del balón del equipo culé, presionando todos en bloque y sin dejar espacios.
Aun así, pronto ha tenido que cambiar de planes; y es que para el minuto 8 los locales ya se han adelantado con un gol de Raphinha. Pedri ha puesto un perfecto pase en profundidad a Fermín, quien a última instancia ha asistido al delantero del Barça para que solo tuviera que empujarlo a la red.
Los babazorros han contestado rápido, y en una contra rápida Rebbach ha podido empatar al recibir un centro raso al punto de penalti, pero su disparo mordido se ha ido arriba. El siguiente en probar suerte ha sido Hidalgo, con un derechazo desde el costado, pero con tan poco ángulo era difícil que encontrara premio.
Por su parte, el Barcelona ha seguido atacando y Sivera ha estado muy atento para salir de su territorio y cortar de cabeza una contra peligrosa.
Cuando el Alavés estaba cogiendo el ritmo al partido, otro golpe lo ha bajado de las nubes. Fermín ha recibido otro pase profundo al área, pero, esta vez, ha chutado a puerta, sorprendiendo a Sivera.
El equipo catalán se ha venido arriba y al vasco le ha tocado coger el papel defensivo. Raphinha ha fallado una clara ocasión a puerta vacía y Sivera ha hecho un paradón a Lamine Yamal.
Antes de irse al descanso, Raphinha ha marcado el 3-0 aprovechando un error en la salida de balón del Alavés, cuando se ha quedado solo ante el portero, y Lamine Yamal ha marcado el cuarto gol culé para dejar el partido ya decidido.
La pesadilla ha continuado la vuelta de los vestuarios. Quique Sánchez Flores ha metido a Toni Martínez, Ibáñez y Mañas por Denis Suarez, Rebbach y Benavidez para intentar cambiar la tónica del partido, pero el Alavés no ha dado con la tecla. El equipo vitoriano ha estado encerrado en su campo y, tras varios ataques más, al final Lamine Yamal ha vuelto a encontrar puerta, picando el balón por encima de Sivera y marcando el quinto.
Nada de lo que probaba el Alavés funcionaba ante un Barça imparable. A los babazorros les ha costado mucho llegar al área rival, y cuando lo hacían no lograban hacer daño. En cambio, el rival no ha tenido piedad y Gordon ha marcado el 6-0.
Poco ha podido hacer ya el Alavés. Aun así, Mariano, que llevaba poco tiempo en el campo, se ha escapado de su defensor para marcar el gol del orgullo con un tiro raso cruzado.