Pesadilla de Halloween del Alavés en el Camp Nou (6-1)

Los babazorros han contestado rápido, y en una contra rápida Rebbach ha podido empatar al recibir un centro raso al punto de penalti, pero su disparo mordido se ha ido arriba. El siguiente en probar suerte ha sido Hidalgo, con un derechazo desde el costado, pero con tan poco ángulo era difícil que encontrara premio.

Por su parte, el Barcelona ha seguido atacando y Sivera ha estado muy atento para salir de su territorio y cortar de cabeza una contra peligrosa.

Cuando el Alavés estaba cogiendo el ritmo al partido, otro golpe lo ha bajado de las nubes. Fermín ha recibido otro pase profundo al área, pero, esta vez, ha chutado a puerta, sorprendiendo a Sivera.