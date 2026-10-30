Barcelona vs. Alavés

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Sánchez Flores, sobre el partido contra el Barça: “Es un partido de altísima exigencia”

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Quique Sanchez Flores Alaveseko entrenatzailea
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés
Euskaraz irakurri: Sanchez Flores, Bartzelonaren aurkako partidaz: “Asko eskatuko digun partida izango da”
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Última actualización

El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, ha hablado en rueda de prensa sobre el encuentro de Liga contra el Barcelona. Ha asegurado que será un partido difícil, pero espera tener sus posibilidades.

Quique Sánchez Flores Alavés LaLiga EA Sports

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