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Sánchez Flores, sobre el partido contra el Barça: “Es un partido de altísima exigencia”
El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, ha hablado en rueda de prensa sobre el encuentro de Liga contra el Barcelona. Ha asegurado que será un partido difícil, pero espera tener sus posibilidades.
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