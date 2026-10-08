Prentsaurrekoa

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Sanchez Flores: “Partidan indarrez jarduten saiatuko gara, hasieratik”

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Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés
18:00 - 20:00

Quique Sanchez Flores, Alavesen entrenatzailea.

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Quique Sanchez Flores Alavesen entrenatzaileak larunbatean Atletico Madrilen aurka jokatuko duten partidari buruz hitz egin du.

Futbola Quique Sánchez Flores Alaves EA Sports Liga Mendizorrotza

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