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Sanchez Flores: “Partidan indarrez jarduten saiatuko gara, hasieratik”
Quique Sanchez Flores Alavesen entrenatzaileak larunbatean Atletico Madrilen aurka jokatuko duten partidari buruz hitz egin du.
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