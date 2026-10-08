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Sánchez Flores: “Intentaremos hacer un partido con mucha energía desde el principio”
Euskaraz irakurri: Sanchez Flores: “Hasieratik partida indartsua egiten saiatuko gara”
El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, ha hablado sobre el partido de Liga que enfrentará a los babazorros contra el Atlético de Madrid este sábado en Mendizorrotza.
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