Rueda de prensa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Sánchez Flores: “Intentaremos hacer un partido con mucha energía desde el principio”

Publicidad
Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores, entrenador del Alavés
Euskaraz irakurri: Sanchez Flores: “Hasieratik partida indartsua egiten saiatuko gara”
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, ha hablado sobre el partido de Liga que enfrentará a los babazorros contra el Atlético de Madrid este sábado en Mendizorrotza.

Fútbol Quique Sánchez Flores Alavés LaLiga EA Sports Estadio de Mendizorroza

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X